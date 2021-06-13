26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіхи в особистому житті: гороскоп на тиждень 14−20 червня

11:15 13 червня 2021
гороскоп

Овна чекають зміни на особистому фронті. Зірки радять покластися на долю і відкинути геть невпевненість і страх. Будьте щирими і дійте так, як підказує серце — тоді успіх вам гарантований. У сімейних Овнів у стосунках буде панувати повна гармонія і взаєморозуміння.

Для одиноких Близнюків це сприятливий період в сердечних справах. Зараз ви будете користуватися підвищеною увагою у представників протилежної статі, так що не варто упускати можливість знайти другу половинку. Деякі Близнюки, відправившись в подорож, можуть зустріти кохання всього свого життя.

У Козерога на особистому фронті очікується маса приємних моментів. Ймовірні цікаві і незвичайні знайомства, які згодом можуть перерости в серйозні стосунки. Тим, хто вже має свою другу половинку, гороскоп радить зануритися з обранцем в нове і незвичне середовище — це загострить почуття і додасть їм яскравих барв.

Також «ФАКТИ» пропонують гороскоп на червень від переможця «Битви екстрасенсів».

Фото https://ua.depositphotos.com/

395

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

вакарчук

«Завжди потрібно залишатися Людиною»: Рибчинський дорікнув Вакарчуку за розрив з Фонарьовою

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Англія&nbsp;— Хорватія

Англія — Хорватія: онлайн відео голів матчу Євро-2020

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.