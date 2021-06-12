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Гороскоп

Які знаки зодіаку можуть розраховувати на удачу: гороскоп на 12 червня

7:16 12 червня 2021
Які знаки зодіаку можуть розраховувати на удачу: гороскоп на 12 червня
Світлана ЄЛШАНСЬКА, «ФАКТИ»

У Близнюків будуть шанси домогтися успіхів у багатьох сферах життя. Вдало вирішаться фінансові питання і ті, над якими довгий час роздумували. В особистих справах довіртеся своїй інтуїції. Одиноким представникам знака сьогодні не слід засиджуватися вдома, інакше можна втратити свою долю.

Терезів чекає яскравий й насичений день. Вірогідні зустрічі та нові цікаві знайомства. Завдяки вдалому збігу обставин зумієте вирішити проблему, яка давно вас хвилює. На любовному фронті можуть бути приємні сюрпризи або позитивні зміни.

Козоріг у цей день може приступати до нових справ. Зараз сприятливий період для різних починань — всі вони виявляться вдалими. Завдяки підтримці зірок зумієте швидко досягти успіху у розв'язання фінансових питань, а також на романтичному фронті.

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