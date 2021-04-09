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Гороскоп

Каким знакам зодиака повезет 10 апреля

5:03 10 апреля 2021
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Для Овнов этот день обещает быть легким, радостным и приятным. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках. Порадует общение с близкими. Не исключены подарки или приятные сюрпризы.

Весы отлично справятся со многими задачами, если проявят фантазию и творческий подход к делу. Это благоприятный период для ремонтных или строительных работ. Вечер обещает интересную и приятную встречу.

Водолеям представится неплохой шанс решить многие вопросы. Ваше упорство и обаяние помогут достичь отличных результатов в намеченном. Это удачное время для приобретения одежды или предметов интерьера.

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