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Гороскоп

Трем знакам зодиака повезет 9 апреля

5:05 9 апреля 2021
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Близнецы сегодня могут оказаться баловнями судьбы. День предоставит немало прекрасных возможностей для осуществления задуманного. Перед вами будут открыты практически все двери. Появятся новые интересные идеи, которые уже вскоре сумеете воплотить в жизнь. Не исключены романтические знакомства.

Лев в этот день сумеете многого достичь, не прикладывая при этом особых усилий. Следует творчески подходить к любым делам и задачам — тогда успех не заставит себя долго ждать. Вероятны крупные денежные поступления. Полученные новости поднимут настроение не только вам, но и вашим близким.

Водолея ждет очень благоприятный день, когда многое будет отлично получаться. Благодаря приливу сил и энергии вы с энтузиазмом возьметесь за новые дела, которые сумеете довольно быстро и без проблем довести до конца. Это подходящее время для путешествий и приема гостей.

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Фото: pixabay

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