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Гороскоп

Три знака зодиака, которым повезет 8 апреля

5:01 8 апреля 2021
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

У Овнов вероятен успех в деле, которому в последние дни было отдано немало сил и времени. Будьте более настойчивы, не отказывайтесь от намеченных целей. Сейчас вам по плечу справиться с любыми трудностями. Это благоприятный период для начала ремонта или перестановки в доме.

Скорпион сегодня может находиться в гуще событий. Вероятно, придется заниматься несколькими делами одновременно, но вам удастся добиться великолепных результатов даже в самых сложных вопросах. Интуиция вам подскажет, с кем стоит иметь дело, а от кого следует держаться подальше.

Рыб ждет интересный и плодотворный день. Они могут рассчитывать на успех во многих сферах жизни. Это подходящее время для обсуждения важных вопросов как служебного, так и личного характера. Можно заниматься оформлением документов, связанных с недвижимостью.

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