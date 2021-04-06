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Гороскоп

Три знака зодиака, которым повезет 7 апреля

5:01 7 апреля 2021
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Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Тельцов ждет активный и плодотворный период. Появится возможность реализовать задуманное, добиться значительных успехов на служебном поприще. Не исключена встреча с человеком, который может сыграть немаловажную роль в дальнейшей судьбе.

Нынешний день обещает Львам много хорошего. Это благоприятный период для решения важных вопросов. Вы сумеете легко завязать полезные знакомства, найти подход к несговорчивым людям. Звезды не исключают начало новых романтических отношений.

Отличный день ожидается у Стрельцов. Во многом звезды к ним будут благосклонны. Удастся добиться поставленных целей, не прикладывая для этого особых усилий. Вероятно получение хороших новостей. Удачными окажутся незапланированные покупки.

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Фото Pexels

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