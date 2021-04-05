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Гороскоп

Три знака зодиака, которым повезет 6 апреля

5:01 6 апреля 2021
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Нынешний день обещает быть удачным для Близнецов. Вы сумеете отлично справиться с решением многих вопросов, также найдете достойное применение своим знаниям и способностям. Вероятны незначительные денежные поступления.

У Рака успешной окажется коллективная работа. Данный период будет благоприятным в сфере финансов, коммерческой деятельности. День хорош для инвестиций, запуска новых проектов. Заключенные сделки обещают неплохую прибыль.

Если Водолеи с самого утра настроятся на позитивный лад, то день у них обещает пройти легко и без всяких проблем. Вероятны удачные покупки. Некоторых представителей знака вечером может ждать приятный сюрприз романтического характера.

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