ОВЕН. Неделя может выдаться довольно суетливой и напряженной. Вы постоянно будете находиться в гуще событий. Из-за изменившихся обстоятельств придется несколько раз пересматривать свои планы. Не исключено получение заманчивых деловых предложений.

ТЕЛЕЦ. В целом этот период обещает быть удачным. Сумеете преодолеть любые препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути. Порадуют денежные поступления. Выходные — удачный период для шопинга.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы реализовать намеченное, придется приложить немало сил, но результат вас порадует. Избегайте поспешных решений и не идите на поводу у своих эмоций. Поездки будут удачными и подарят много позитива.

РАК. У многих на первый план выйдет личная жизнь. Одиноким Ракам звезды сулят серьезные перемены и советуют внимательнее присмотреться к своему окружению. В этот период не стоит брать кредиты и совершать крупные покупки.

ЛЕВ. Перед вами сейчас открываются неплохие перспективы как в деловой, так и в финансовой сфере. Старайтесь действовать активно и решительно, отбросив в сторону любые сомнения. Позаботьтесь о здоровье, избегайте перегрузок.

ДЕВА. На профессиональном поприще этот период может оказаться напряженным. Старайтесь не выяснять отношения с коллегами и начальством, избегайте поспешных действий. Почаще прислушивайтесь к своей интуиции, она вас не подведет.

ВЕСЫ. Благодаря старым связям удастся, скорее всего, решить вопрос, не дающий вам покоя в последнее время. Могут возникнуть серьезные непредвиденные расходы. В личной жизни избегайте разногласий, старайтесь идти на уступки.

СКОРПИОН. Удастся решить много важных вопросов и дел, если не будете лениться и сомневаться в своих силах и возможностях. Звезды сейчас на вашей стороне, поэтому смело идите вперед.

СТРЕЛЕЦ. Ваш добросовестный труд принесет отличные результаты. Однако могут возникнуть непредвиденные моменты, где может понадобиться помощь со стороны. Не стесняйтесь за ней обращаться, вам не откажут.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь на этой неделе быть пунктуальными и никуда не опаздывать. Особенно это касается служебных дел. На личном фронте грядут перемены, вероятны интересные знакомства.

ВОДОЛЕЙ. В этот период следует действовать обдуманно и без спешки, если хотите иметь положительные результаты. Никому не позволяйте манипулировать вами, смело отстаивайте свои интересы. В выходные отправляйтесь на природу.

РЫБЫ. Работы предстоит немало, но вы сумеете справиться со всеми поставленными задачами. Вежливость и настойчивость окажутся ключом к успеху. Проявите особое внимание в финансовых делах, старайтесь учесть все до мелочей.

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Фото Pexels

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