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Гороскоп

Три знака зодиака, которым повезет 5 апреля

5:01 5 апреля 2021
Рассвет
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Жизненный потенциал Овна находится сейчас на довольно высоком уровне, что позволит справиться с самыми сложными задачами. День благоприятен для творческой активности, сумеете с легкостью воплотить в жизнь несколько интересных идей.

У Льва этот день окажется благоприятным с точки зрения финансов. Не исключены неожиданные денежные поступления, вероятны удачные сделки. Можно приступать к новым проектам, но прежде стоит еще раз убедиться в том, что вы все сумели правильно просчитать и учесть все нюансы.

Упорство и трудолюбие помогут Стрельцу достичь значительных успехов в работе. Постарайтесь только правильно распределить время и силы. Хорошо будут складываться поездки. Вечером не исключен приятный сюрприз от близкого человека.

Читайте также эксклюзивный гороскоп здоровья на апрель для всех знаков зодиака от экстрасенса Хаяла Алекперова.

Фото Pexels

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