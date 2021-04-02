Три знака зодиака, которым повезет 5 апреля

Жизненный потенциал Овна находится сейчас на довольно высоком уровне, что позволит справиться с самыми сложными задачами. День благоприятен для творческой активности, сумеете с легкостью воплотить в жизнь несколько интересных идей.

У Льва этот день окажется благоприятным с точки зрения финансов. Не исключены неожиданные денежные поступления, вероятны удачные сделки. Можно приступать к новым проектам, но прежде стоит еще раз убедиться в том, что вы все сумели правильно просчитать и учесть все нюансы.

Упорство и трудолюбие помогут Стрельцу достичь значительных успехов в работе. Постарайтесь только правильно распределить время и силы. Хорошо будут складываться поездки. Вечером не исключен приятный сюрприз от близкого человека.

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Фото Pexels

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