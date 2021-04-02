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Гороскоп

Три знака зодиака, которым повезет 4 апреля

5:01 4 апреля 2021
Часы со знаками зодиака
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Во многих делах Близнецы без каких-либо усилий сумеют достичь значительного успеха. Правда, придется пойти, скорее всего, на некоторые незначительные уступки. День хорош для получения новых знаний, изучения иностранных языков. Удачными окажутся покупки.

Деве не составит никакого труда добиться поставленных целей. Но помните о том, что действовать сегодня лучше самостоятельно. Благоприятное время для творчества. Здесь вы во всей красе сможете продемонстрировать свои таланты и способности.

Для Рыб нынешний день в целом будет складываться совсем неплохо. Возникшую проблему удастся решить довольно быстро, не исключено получение приятных новостей издалека. В амурных делах не стесняйтесь проявлять свои чувства. Действуйте так, как подсказывает ваше сердце.

Читайте также эксклюзивный любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака от экстрасенса Хаяла Алекперова.

Фото Pexels

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