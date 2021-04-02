Три знака зодиака, которым повезет 3 апреля

Удачный и плодотворный день ожидается у Овнов. Проявив напористость и лидерские качества, они сумеют добиться многого. На личном фронте у одиноких представителей знака намечаются положительные перемены.

Раков в этот день могут ждать какие-то подарки или сюрпризы. Также не исключена встреча с человеком, который сыграет немаловажную роль в дальнейшей судьбе. Это благоприятный период для того, чтобы завершить начатые ранее дела, решить давно волнующий вопрос.

Девам сегодня во многом будет сопутствовать удача. Можно браться за осуществление давней мечты. Вероятны какие-то новые открытия, также не исключено получение весьма заманчивого предложения, от которого не захочется отказываться.

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