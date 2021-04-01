Трем знакам зодиака 2 апреля следует быть осмотрительными

Раку не стоит сегодня откровенничать с новыми знакомыми. Также следует воздержаться от заманчивых на первый взгляд предложений.

Льву в этот день будет довольно трудно противостоять соблазнам. Но если хотите избежать неприятностей, постарайтесь все же собрать свою волю в кулак. Берегите кошелек, не транжирьте деньги.

Стрельцу нужно проявить особую осторожность при работе с электроинструментами. Также следует внимательно смотреть под ноги — нынче велик риск травматизма.

С более подробным астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на 2 апреля можно ознакомиться здесь.

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