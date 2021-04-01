Пятница, 2 апреля, — проявленная в этот день настойчивость поможет добиться намеченных целей. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 апреля для всех знаков зодиака

ОВЕН

Любая мелочь сегодня может иметь важное значение, поэтому следует все проверять и контролировать. В финансовых вопросах из-за необдуманных действий существует риск серьезных потерь. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь во всем проявлять инициативу, особенно в служебных делах. Тщательно изучайте поступающие предложения, не верьте красивым обещаниям. Вечер посвятите полноценному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас все важные вопросы лучше решать самостоятельно, если хотите получить отличный результат. Те, кто занят в сфере бизнеса, смогут найти способ увеличить доходы. В отношениях с близкими избегайте критики и упреков.

РАК

В этот день следует проявить осторожность в общении с новыми знакомыми, помните о том, что молчание — золото. Не стоит сейчас спешить с крупными покупками, они вряд ли будут удачными.

ЛЕВ

Утром вероятны какие-то неожиданности или разочарования. Наиболее плодотворной будет вторая половина дня, поэтому важные вопросы лучше решать в этот период. Не стоит сегодня идти на поводу у своих желаний — это чревато негативными последствиями.

ДЕВА

Отличное и плодотворное время, когда не стоит терять ни минуты. Удача сейчас на вашей стороне, так что поспешите этим воспользоваться. Вечер может подарить романтическое знакомство.

ВЕСЫ

Вам хорошо будут даваться дела, требующие нестандартного мышления, творческого подхода и фантазии. С деньгами сейчас следует быть поаккуратнее. У одиноких Весов на личном фронте могут произойти приятные перемены.

СКОРПИОН

Насыщенный день предстоит. Дел может оказаться невпроворот. Не беритесь за несколько задач сразу, определите для себя приоритеты. Будьте готовы чему-то учиться на ходу, этот опыт окажется очень ценным.

СТРЕЛЕЦ

День подходит для обсуждения семейных вопросов, планирования ближайшего будущего. Можно поэкспериментировать со своим имиджем, заниматься поисками новых способов заработка. Берегитесь травм.

КОЗЕРОГ

Вам сейчас не потребуется особых усилий, чтобы довести все начатое до конца. Старайтесь обращать внимание на мелкие детали, они могут оказаться очень важными. Неплохо будут складываться поездки — они сулят много приятных моментов.

ВОДОЛЕЙ

Эмоциональный фон может быть нестабилен. Старайтесь сдерживать свои эмоции, если не хотите испортить отношения с окружающими. Больше времени проводите на свежем воздухе — это поспособствует сохранению душевного равновесия.

РЫБЫ

Нынешний день нельзя назвать простым, но вы таки сумеете добиться поставленных целей. В этом вам помогут интуиция и смекалка. Не исключено, что могут возникнуть бытовые проблемы, решение которых потребует серьезных расходов.

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Хорошего вам дня!



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