Среда, 31 марта, — некоторых этот день может проверить на прочность. Гоните прочь любые страхи и с оптимизмом смотрите вперед. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

Из-за изменившихся обстоятельств планы на этот день могут претерпеть изменения. Вероятно, большую часть времени придется посвятить домашним хлопотам. В связи с этим, скорее всего, предстоят непредвиденные траты.

ТЕЛЕЦ

В этот день не исключено получение неожиданного предложения. Если оно будет исходить от малознакомых людей, то стоит хорошо подумать, следует ли на него соглашаться. С крупными покупками сейчас лучше повременить.

БЛИЗНЕЦЫ

Усилится влияние позитивных тенденций, что поможет изменить нынешнее положение дел в лучшую сторону. Можно начинать подготовку к новым проектам, заниматься поиском дополнительных источников дохода. Вероятно получение хороших известий от давних знакомых.

РАК

Ожидается непростой день. Придется потратить немало сил и энергии, чтобы достигнуть намеченного. Результатом своих трудов вы останетесь довольны — сумеете сделать кое-что полезное не только для себя, но и для других.

ЛЕВ

Предстоит активный день. Самостоятельная работа будет более результативной, вы ни минуты не потратите зря. Можно обращаться в различные инстанции, решать вопросы, связанные с недвижимостью. Вероятно улучшение финансового положения.

ДЕВА

Постарайтесь четко распланировать свой день, это поможет справиться с массой текущих вопросов. Вас ждут успехи на профессиональном поприще, оригинальные решения окажутся весьма удачными. Отношения в семье будут складываться наилучшим образом.

ВЕСЫ

Вероятны какие-то события, которые заставят действовать более активно. Времени на раздумья у вас практически не будет. Могут возникнуть небольшие финансовые затруднения. Старайтесь проявлять разумную экономию, откажитесь от покупок не первой необходимости.

СКОРПИОН

Нынешний день подходит для решения важных и сложных задач. Шансы быстро их решить окажутся довольно высоки. К тому же сил и энергии у вас для этого сейчас предостаточно. Неплохо будут складываться поездки, от них останутся самые приятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы остро можете реагировать на происходящее вокруг. Постарайтесь все же совладать со своими эмоциями, не допускайте конфликтных ситуаций. Советы близких людей помогут избежать ошибок.

КОЗЕРОГ

Отличный день, когда сумеете многое сделать. Удастся справиться не только со своими делами, но еще и другим сможете помочь. Кое-кто сегодня может неожиданно влюбиться. Не бойтесь признаться в своих чувствах любимому человеку.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня придерживаться намеченного плана вам вряд ли удастся, могут возникнуть какие-то неожиданности. Ситуация потребует от вас быстроты реакции и заставит, скорее всего, принять нестандартное решение. Главное -- не терять веру в свои возможности, тогда у вас все получится.

РЫБЫ

Замечательный день, который обещает интересные встречи и приятные новости. Ваши оригинальные идеи и предложения у многих найдут поддержку. Представится также возможность научиться чему-то новому. Избегайте сегодня тяжелых физических нагрузок, берегите спину.

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Хорошего вам дня!



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