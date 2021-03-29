Вторник, 30 марта, — благодаря спокойствию и оптимизму в этот день будет легко справиться с любыми трудностями. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

В целом день обещает быть неплохим, однако он потребует осторожности и внимательности во всем. Важные и серьезные дела следует решать самостоятельно, если хотите получить хорошие результаты. Вечер может порадовать приятной новостью или встречей.

ТЕЛЕЦ

На деловом поприще все будет складываться хорошо. Сумеете решить немало вопросов. Переговоры и встречи, касающиеся дальнейшей работы или совместного сотрудничества, окажутся плодотворными. День обещает денежные поступления, однако с покупками сейчас не торопитесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы можете оказаться зависимы от сложившихся обстоятельств, поэтому сейчас желательно повременить с серьезными вопросами и принятием важных решений. Это также не совсем подходящий период для подписания финансовых документов. На личном фронте вас ждет полная идиллия.

РАК

Сейчас вы склонны браться за то, с чем пока не в силах справиться. В этот день лучше занять выжидательную позицию, нежели предпринимать какие-либо кардинальные шаги. Не исключены неожиданные поездки, которые смогут порадовать яркими моментами.

ЛЕВ

Сегодня вас будет довольно легко вывести из себя. Постарайтесь не поддаваться на провокации, не идите на поводу у тех, кто пытается навязать вам свою точку зрения. Избегайте поспешных решений в работе, будьте осмотрительны в финансовых делах.

ДЕВА

Нынешний день по итогу окажется неплохим, хотя утро может быть омрачено мелкими неприятностями. Постарайтесь никуда не опаздывать, внимательно смотрите под ноги. Это удачный период для решения бытовых вопросов и крупных приобретений.

ВЕСЫ

Не все будет складываться легко и гладко. Причиной тому может быть не совсем честная игра за вашей спиной. Благодаря предусмотрительности и проницательности сумеете таки добиться того, что наметили. Сейчас следует сократить расходы и не потакать своим желаниям.

СКОРПИОН

День обещает пройти удачно и плодотворно, если будете сохранять спокойствие и во всем рассчитывать только на собственные силы. Продуманные шаги и взвешенные решения помогут быстро справиться со многими задачами. Звезды не исключают начало удивительного романа.

СТРЕЛЕЦ

Не позволяйте никому вмешиваться в ваши дела, держите в секрете свои намерения и планы — только в таком случае можете рассчитывать на успех. Тем, кто находится без пары, звезды советуют в течение дня сохранять позитив, это поможет наладить отношения с противоположным полом.

КОЗЕРОГ

Удастся справиться со всеми поставленными задачами. Избегайте только необдуманных поступков и ссор, тщательно следите за своими высказываниями. Подходящее время для анализа допущенных ранее промахов, чтобы в будущем не наступить на те же грабли.

ВОДОЛЕЙ

Настойчивость и целеустремленность принесут сегодня отличные результаты. Это подходящий период для осуществления своей давней мечты. На службе будьте внимательны к различным мелочам, не давайте повода усомниться в ваших деловых качествах.

РЫБЫ

Смело идите к своей цели — вам сегодня под силу преодолеть любые преграды. Не принимайте близко к сердцу критику и не обращайте никакого внимания на тех, кто пророчит неудачу. Нежелательно отправляться в дальние поездки, а также брать кредиты.

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Хорошего вам дня!



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