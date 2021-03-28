День благоприятен для работы и решения сложных проблем: гороскоп на 29 марта

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака

ОВЕН

День благоприятен для работы. Вы готовы трудиться, не покладая рук, да и энергетический потенциал сейчас находится на высоком уровне. Поставив перед собой высокие цели, сумеете легко достичь отличных результатов.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день может открыть перед вами неплохие перспективы и принести хорошие новости. Сейчас вы настроены решительно и готовы тут же ринуться в бой. Однако звезды предупреждают, что спешка нынче неуместна. Это благоприятный период для тех, кто решил заняться спортом.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале дня вероятны какие-то мелкие неприятности или разногласия с окружающими. Но уже к обеду ситуация улучшится, и вы сумеете решить намеченные задачи. Старайтесь в этот день рассчитывать только на собственные силы, ко всему относитесь спокойно.

РАК

Период благоприятен для того, чтобы от слов перейти к делу. Вероятно появление новых идей и планов, касающихся профессиональной сферы. Тем, кто находится в поисках второй половинки, звезды советуют быть попроще и не предъявлять слишком больших требований.

ЛЕВ

Важные вопросы и дела желательно решить в первой половине дня, так как этот период будет самым активным и плодотворным. Вероятно, удастся решить проблему, беспокоившую вас в последнее время. Пешие прогулки перед сном пойдут вам на пользу.

ДЕВА

Удачный день. Аналитическое мышление и трезвый расчет помогут справиться с любыми трудностями. Также, вероятно, сможете решить давний спорный вопрос. Некоторые Девы сегодня могут получить подарок от судьбы.

ВЕСЫ

Вас ожидают успехи во многих сферах жизни, так как сейчас велико влияние позитивных тенденций. День хорош для различных экспериментов, поиска новых путей для достижения важных целей. Благодаря своему обаянию сумеете привлечь на свою сторону немало союзников.

СКОРПИОН

Появятся новые идеи или планы. Для их осуществления может понадобиться немало сил и времени, но это вас нисколько не пугает. Благодаря деловой активности и напористости сможете довольно быстро достичь хороших результатов.

СТРЕЛЕЦ

Напряженный день ожидается. Чаще обычного могут возникать конфликтные ситуации. Придется приложить немалые усилия для того, чтобы сгладить острые углы и достичь компромисса. Вечер желательно провести в уединении — это поможет восстановить душевное равновесие.

КОЗЕРОГ

Сосредоточьтесь на своих делах и интересах, меньше внимания уделяйте проблемам других. Будьте осторожнее с деньгами, сейчас вы склонны к необдуманным тратам. Это удачное время для посещения парикмахерской или косметологического кабинета.

ВОДОЛЕЙ

Если не станете сидеть сложа руки и начнете действовать с самого утра, то шансы добиться успеха окажутся довольно высокими. Не бойтесь проявлять инициативу и открыто говорить о том, что вас волнует. Объявите бой вредным привычкам, так как они сейчас могут нанести существенный вред здоровью.

РЫБЫ

В первой половине дня придется действовать быстро и решительно, времени на раздумья не будет совсем. К счастью, принятые решения окажутся верными, вам удастся избежать ошибок и проблем. Уделите большое внимание мелочам, тщательно изучите документы, которые собираетесь подписывать.

Хорошего вам дня!

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