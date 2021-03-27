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Гороскоп

Гороскоп на 28 марта: Весам придется решать нестандартные задачи, а Рыбам — заниматься чужими проблемами

5:03 28 марта 2021
Гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Скорее всего, происходящие события могут изменить ваши планы. Придется приспосабливаться к новым обстоятельствам, хотя сделать это будет не так-то и легко. Избегайте споров и разногласий с близкими людьми. Это удачный день для покупок.

ТЕЛЕЦ

Очень вероятно, что сегодня вы можете столкнуться с какой-то серьезной проблемой. Но у вас хватит здравого смысла и умения, чтобы все решить. Не слишком откровенничайте с окружающими, держите в секрете свои идеи и планы.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день можно экспериментировать, пробовать себя в чем-то совершенно новом. Сейчас у вас слишком остро развита интуиция, она поможет определиться с дальнейшими планами. Ограничьте употребление макаронных и хлебобулочных изделий.

РАК

Дел и хлопот окажется больше, чем обычно. Это, скорее, порадует, чем огорчит, так как заниматься придется тем, что вам не только интересно, но и может принести пользу. В семейных отношениях будет царить гармония и взаимопонимание.

ЛЕВ

Многое будет получаться отлично. Вы сумеете добиться успеха, даже не прикладывая особых усилий. День подходит для решения бытовых вопросов, появится возможность исправить какие-то недочеты.

ДЕВА

Посвятите нынешний день укреплению здоровья, а также решению личных вопросов. Некоторых Дев могут ждать перемены на амурном фронте. Удачными окажутся крупные покупки, к примеру, мебель или бытовая техника.

ВЕСЫ

Вас ждет насыщенный и многообещающий день. Старайтесь действовать решительно, чтобы не упустить предоставленные возможности. Придется, скорее всего, решать нестандартные задачи, но вы отлично с этим справитесь.

СКОРПИОН

День, когда стоит подумать о чем-то важном, позаботиться о своем дальнейшем будущем. Вероятен прогресс в денежных делах, также могут произойти приятные события на личном фронте.

СТРЕЛЕЦ

День может оказаться не самым плодотворным, но будет приятным и интересным. Сейчас лучше завершать начатые ранее дела, решать какие-то организационные вопросы. Старайтесь избегать спешки во всем, чем бы вы ни занимались.

КОЗЕРОГ

Спокойно и по-философски следует отнестись ко всему происходящему в этот день. Не спешите с выводами и не предпринимайте кардинальных шагов. На многих вы сумеете произвести хорошее впечатление, не исключено, что кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.

ВОДОЛЕЙ

Многое в этот день будет даваться не так уж легко и просто. Для того чтобы решить важные вопросы, придется приложить серьезные усилия. Главное -- не теряйте оптимизма и верьте в успех, тогда все у вас получится.

РЫБЫ

Сосредоточиться на чем-то одном сегодня вряд ли удастся. Придется довольно часто переключаться с одного дела на другое, предстоит решать не только свои, но и чужие проблемы. День подходит для обустройства жилища, у вас на этот счет могут возникнуть интересные идеи.

Хорошего вам дня!

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