Суббота, 27 марта, — в этот день следует избегать риска и авантюр. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

Предстоит немало забот и хлопот. Старайтесь не тратить время на пустые разговоры, активно и решительно беритесь за дело. Сегодня, вероятно, удастся добиться значительного прогресса в том, что долгое время не удавалось.

ТЕЛЕЦ

Ожидается приятный и довольно удачный день. Не отказывайтесь от предложенной помощи в решении бытовых вопросов. А там, где дело касается денег, стоит рассчитывать только на собственную интуицию.

БЛИЗНЕЦЫ

Представится возможность узнать кое-то новое, получить важную для вас информацию. Благодаря этому сумеете принять правильное решение, касающееся ближайшего будущего. Приобретения для дома окажутся весьма удачными.

РАК

Вероятны какие-то трудности, но они вряд ли вас испугают. Сейчас у вас достаточно сил и энергии, чтобы преодолеть любые преграды и достичь намеченных целей. Избегайте риска и почаще прислушивайтесь к своей интуиции. Не торопитесь с крупными покупками.

ЛЕВ

Вам сегодня удастся добиться желаемого, если проявите настойчивость и не будете отвлекаться на мелочи. Вероятно поступление интересных предложений делового или личного характера. Вечер подходит для романтических свиданий.

ДЕВА

Домашние заботы могут отнять много сил и времени. Но это не помешает вам приступить к реализации давно вынашиваемой идеи. Тем более, для этого сейчас самый подходящий период. Не исключено, что вечером к вам могут нагрянуть гости.

ВЕСЫ

День обещает быть насыщенным и плодотворным. Вас ждут интересные дела, которые не захочется бросать на полпути, даже если возникнут какие-то преграды. Упорство и целеустремленность откроют сегодня перед вами многие двери.

СКОРПИОН

Нынешний день подарит много позитива и подбросит парочку оригинальных идей. Вам удастся подметить то, чего не замечают другие. На любовном фронте не исключено возобновление старых отношений.

СТРЕЛЕЦ

Подходящее время для того, чтобы начать работу над чем-то масштабным. Старайтесь не нервничать из-за мелочей, правильно рассчитывайте свои силы и не рискуйте понапрасну. Вечер может порадовать приятной встречей.

КОЗЕРОГ

Многое будет даваться легко. Вы быстро сумеете добиться поставленных целей. Велики шансы найти источник дополнительного заработка, избегайте, однако, авантюрных предприятий. Представится также возможность повидаться с давними знакомыми, что поднимет вам настроение.

ВОДОЛЕЙ

Вы с легкостью управитесь со всеми домашними делами, а также сможете решить некоторые финансовые вопросы. Деловое чутье вас не подведет, удастся правильно распорядиться имеющимися деньгами. Массаж и водные процедуры принесут пользу вашему организму.

РЫБЫ

Несмотря на выходной, некоторым Рыбам придется изрядно потрудиться. Особенно тем, чья работа связана с людьми. Удачной окажется любая творческая деятельность. Вероятны выгодные покупки. Не исключено начало романтических отношений.

Хорошего вам дня!

Иллюстрация: pixabay

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