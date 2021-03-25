Пятница, 26 марта, — этот день не рекомендуется проводить в бездействии, так как можно упустить свою удачу. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака. Читайте также гороскоп здоровья на март.

ОВЕН

Начало дня может выдаться сложным, но постепенно будет увеличиваться влияние позитивных тенденций. Придется действовать четко и быстро, чтобы успеть справиться со всеми делами в срок. День благоприятен для поездок и решения денежных вопросов.

ТЕЛЕЦ

Несмотря на трудности, сумеете сделать много чего важного и полезного. Старайтесь только не отвлекаться на второстепенные задачи. День благоприятен для общения. Вероятно начало нового плодотворного сотрудничества.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что придется разбираться в какой-то сложной и запутанной ситуации. Для того чтобы принять правильное решение, постарайтесь спокойно и без лишних эмоций проанализировать происходящее. Сейчас следует внимательно следить за артериальным давлением.

РАК

Ожидается довольно насыщенный день. Предстоит немало встреч и поездок. Можно браться за сложные и масштабные дела, к которым еще недавно не решались подступиться. Избегайте риска и не сорите деньгами.

ЛЕВ

Происходящие в этот день события могут выбить вас из колеи. Постарайтесь сохранять спокойствие, не предпринимайте никаких кардинальных шагов. Очень полезными окажутся советы и подсказки опытных людей или близких друзей.

ДЕВА

Благоприятный период для улучшения материального положения. Поездки коммерческого характера будут складываться удачно, не исключено получение предложения, сулящего неплохую выгоду. Избегайте перегрузок, они могут спровоцировать обострение хронических недугов.

ВЕСЫ

Перед вами открываются неплохие перспективы в области карьеры. Вы добьетесь успеха, если не побоитесь рискнуть и применить новые методы в работе. Представится также возможность заняться важным делом, которое будет не только по-настоящему интересно, и сулит хорошую прибыль.

СКОРПИОН

Работы предстоит больше, чем обычно, но вас это совершенно не пугает. Сейчас вы полны сил и энергии и готовы к любым свершениям. Могут появиться новые увлечения и интересы, благодаря которым вскоре сумеете завязать полезные и перспективные знакомства.

СТРЕЛЕЦ

У некоторых представителей знака могут произойти кардинальные изменения. Они, скорее всего, будут связаны с работой или личной жизнью. Помните, что вас могут окружать не только союзники, но и завистники. Не стоит всем рассказывать о своих успехах и достижениях.

КОЗЕРОГ

Нынешний день обещает пройти спокойно и приятно. Правда, вам вряд ли удастся добиться многого, но вы останетесь довольны своими результатами. Вероятно получение хороших новостей. Оздоровительные и косметические процедуры сегодня дадут заметный эффект.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит сидеть сложа руки, так как звезды предоставляют отличную возможность сделать что-то очень важное и полезное для себя. Во многих делах будет сопутствовать удача, ваши идеи будут одобрены и поддержаны. Это хорошее время для заключения брака.

РЫБЫ

Скорее всего, этот день будет напряженным и утомительным. Много сил и внимания потребует масса мелких и однообразных дел. Не исключено, что придется взяться за исправление ошибок, допущенных другими. Вечер посвятите полноценному отдыху.

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Хорошего вам дня!

Иллюстрация: pixabai



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