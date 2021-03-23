Среда, 24 марта, — для многих этот день будет продуктивным. Сегодня крайне нежелательно сидеть без дела. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на эту неделю.

ОВЕН

День обещает быть удачным и плодотворным. Успеете сделать намного больше, чем планировали. Порадуют новые знакомства, вероятно получение важных известий. На амурном фронте не стоит терять времени даром, сейчас вы способны покорить любое сердце.

ТЕЛЕЦ

Гоните прочь от себя мрачные мысли, сосредоточьтесь лучше на чем-нибудь приятном. Это поднимет вам настроение и поможет справиться со многими задачами. Не спешите принимать важные решения и не взваливайте на свои плечи чужие обязанности.

БЛИЗНЕЦЫ

Все будет складываться довольно удачно, так как звезды сейчас на вашей стороне. Сможете, скорее всего, завершить какое-то давнее и сложное дело, некоторым удастся заключить выгодные сделки. Благоприятное время для поездок и путешествий -- получите от них массу впечатлений и позитива.

РАК

Что бы ни происходило и как бы ни складывались обстоятельства в этот день, руководствуйтесь здравым смыслом, собственным мнением и опытом. Благодаря упорству и поддержке близких вам удастся быстро добиться поставленных целей.

ЛЕВ

На деловом поприще представится возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, получить важную для работы информацию. Вероятны денежные поступления, которые позволят сделать приятные покупки. Обратите внимание на самочувствие. Обратитесь к врачу, если вас что-либо беспокоит.

ДЕВА

Представится шанс добиться успеха в важном деле. Встречи и переговоры окажутся удачными, некоторые Девы могут рассчитывать на получение прибыли. На амурном фронте обратите внимание на знаки, которые посылает вам судьба.

ВЕСЫ

В целом день будет складываться довольно удачно. И хотя вероятны мелкие неприятности, но они никак не повлияют на результаты ваших трудов. Проявите, однако, осторожность при любых расчетах и работе с документами.

СКОРПИОН

Сегодня вас ждут приятные известия и интересные предложения, от которых не стоит отказываться. Вероятно, удастся завязать полезные знакомства, а также найти способ увеличить свои доходы. Любовные отношения будут складываться довольно гармонично.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас будет преобладать влияние позитивных тенденций, так что можете рассчитывать на удачу в любых делах. День подходит для планирования бюджета, решения финансовых вопросов. Некоторых одиноких Стрельцов ждет бурный роман.

КОЗЕРОГ

Из-за нестабильного эмоционального фона рискуете сегодня наделать массу ошибок, о которых потом будете жалеть. Не идите на поводу у своих капризов, тщательно контролируйте свои слова и обдумывайте каждый шаг. Позаботьтесь об имидже, помните, что встречают по одежке.

ВОДОЛЕЙ

Не все будет даваться легко. Как бы ни складывались обстоятельства, не стоит отказываться от задуманного. В личных отношениях вероятны перемены в лучшую сторону. Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу вашему организму.

РЫБЫ

Напряженный, но плодотворный день вас ждет. Не исключено, что кое-кто захочет вывести вас из себя. Не давайте волю своим эмоциям, сейчас они могут негативно отразиться на вашем здоровье. Во всем, что касается имущества или финансов, можете смело полагаться на свою интуицию.

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Хорошего вам дня!

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