Гороскоп на 23 марта: Водолей блеснет талантами, а Дева будет исправлять чужие ошибки

Вторник, 23 марта, — в этот день не следует проявлять чрезмерную активность, во всем стоит придерживаться золотой середины. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на неделю.

ОВЕН

День подходит для завершения начатого ранее. За что-то новое сейчас лучше не браться, также следует воздержаться от кардинальных перемен. Покупки окажутся удачными, не исключены приятные сюрпризы на амурном фронте.

ТЕЛЕЦ

У некоторых Тельцов сегодня может появиться шанс подняться вверх по карьерной лестнице. Поездки обещают интересные встречи и приятные впечатления. Вторая половина дня подходит для укрепления родственных связей.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас можно приступать к реализации своих давних идей и планов. Хотя на легкие победы рассчитывать не стоит. Благодаря своей настойчивости и целеустремленности сумеете таки добиться намеченных на нынешний день результатов.

РАК

День может принести какие-то неприятности. Доверившись своей интуиции и проявив умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях, удастся справиться с возникшими проблемами. Воздержитесь от экспериментов со своей внешностью.

ЛЕВ

На службе стоит сбавить обороты, начальство сейчас не оценит вашу чрезмерную активность. Работа потребует сосредоточенности и внимания к деталям. Вероятно получение интересного предложения. Это благоприятное время для тех, кто задумал начать сбрасывать лишний вес.

ДЕВА

Несмотря на трудности, которые могут возникнуть на вашем пути, продолжайте двигаться вперед к намеченной цели. Очень вероятно, что придется взять на себя ответственность за чужие ошибки и заняться их исправлением. Вечер постарайтесь провести в уединении.

ВЕСЫ

Ожидается плодотворный день. Сумеете успешно справиться со многими текущими задачами. Очень вероятно, что сегодня удастся завершить дело, которому в последнее время было отдано много сил.

СКОРПИОН

Сейчас лучше заниматься привычными для вас делами. Браться за что-то совершенно новое гороскоп не рекомендует, так как вам вряд ли удастся довести это до логического конца. В личной жизни вас могут ждать сюрпризы или подарки.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит непростой день. Сегодня вы, скорее всего, будете склонны сами создавать себе проблемы. Постарайтесь все же быть более предусмотрительными, не действуйте под влиянием эмоций.

КОЗЕРОГ

Неплохой период для освоения каких-то новых методов работы, получения дополнительных знаний. Вероятно, представится возможность замечательно провести время, пообщавшись с друзьями или давними приятелями.

ВОДОЛЕЙ

Некоторые дела могут потребовать творческого подхода. Здесь вам не будет равных — сумеете продемонстрировать свои таланты и способности во всей красе. Представится возможность решить финансовые вопросы. Вероятно также получение хороших новостей издалека.

РЫБЫ

Неплохой период. Довольно легко сумеете достичь поставленных целей, урегулировать какие-то спорные вопросы. Любые эксперименты с имиджем окажутся удачными. Также этот день подходит для посещения стоматолога.

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Хорошего вам дня!



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