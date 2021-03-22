Гороскоп на 22 марта: у ЛЬВА вероятен новый роман, а у ВОДОЛЕЯ — серьезные перемены в жизни

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

Ставя перед собой высокие цели, не забывайте о делах насущных. Особенно, если они касаются дома и близких. Будьте внимательны, подписывая какие-либо документы, тщательно все проверяйте.

ТЕЛЕЦ

В начале дня могут возникнуть какие-то неприятные моменты. Вероятны также трудности в общении с начальством. Позже ситуация изменится в лучшую строну, и вы сможете без всяких проблем справиться с намеченными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный период для воплощения в жизнь задуманного. Ваши идеи у многих вызовут повышенный интерес, так что можете рассчитывать на всестороннюю поддержку. Вероятны денежные поступления, однако с покупками сейчас лучше не торопиться.

РАК

Настройтесь на серьезный лад, если хотите добиться успеха. Спешка и легкомыслие сегодня могут привести к ошибкам. Тщательно проверяйте любую информацию и избегайте ненужных расходов.

ЛЕВ

День обещает быть удачным и плодотворным. Во многом он позволит добиться хороших результатов. Воздержитесь от экспериментов, старайтесь действовать проверенными методами. Не исключено начало новых романтических отношений.

ДЕВА

Благоприятный период для проведения встреч и переговоров, урегулирования финансовых вопросов. Очень вероятно, что представится шанс подняться вверх по карьерной лестнице.

ВЕСЫ

Напряженный день. Могут возникнуть какие-то мелкие неприятности. Не исключено, что придется менять свои планы, приспосабливаться к новым обстоятельствам, а также исправлять чужие ошибки. Порадует обстановка на амурном фронте, не исключены необычные сюрпризы.

СКОРПИОН

Чем бы вы ни занимались в этот день, ко всему следует подойти со всей серьезностью и ответственностью. Сегодня велик риск что-то забыть или упустить из виду, что может негативно сказаться на результате вашей работы.

СТРЕЛЕЦ

День сулит успехи как в коммерческой, так и в творческой деятельности. Удачно решатся финансовые вопросы. Кое-кто сможет заключить выгодные сделки. Очень результативными окажутся встречи, проведенные в неформальной обстановке.

КОЗЕРОГ

Шансы добиться успехов окажутся довольно высоки, если не станете рассчитывать только на собственные силы. Не отказывайтесь от предложенной помощи, она будет как нельзя кстати. Уделите пристальное внимание детям и их проблемам.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет отличный день. Он может стать началом серьезных перемен во многих сферах жизни. Главное — не бояться новшеств и не раскрывать свои планы. Хорошо будут складываться рабочие поездки, удастся договориться от выгодном сотрудничестве.

РЫБЫ

Многое будет даваться труднее, чем обычно. Старайтесь сохранять спокойствие и не предпринимайте необдуманных шагов. Сейчас не стоит легкомысленно относиться к решению денежных вопросов, иначе серьезных потерь не избежать.

Хорошего вам дня!

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