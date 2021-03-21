Гороскоп на 21 марта: ДЕВЕ нужно устроить себе настоящий выходной, а СТРЕЛЬЦУ — уделить особое внимание здоровью

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

Не все начатое удастся довести до конца, старайтесь реагировать на это спокойно. Сейчас важно уделять внимание мелким деталям и ничего не упускать из виду. День подходит для активного отдыха и спорта. Вечером вероятно романтическое свидание.

ТЕЛЕЦ

Достичь в этот день намеченного будет нелегко. Вероятно, что придется даже идти на риск в некоторых моментах. Старайтесь во всем рассчитывать на собственные силы и не спешите с принятием решений.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы не привыкли отступать перед трудностями, и этот день не станет исключением. Проявив настойчивость, сумеете добиться многого. Нынешний период благоприятен различных начинаний и решения финансовых вопросов.

РАК

День сулит приятные события. Благодаря удачному стечению обстоятельств сможете решить давно волнующий вас вопрос. Нынче велик риск подхватить простуду, позаботьтесь о мерах профилактики.

ЛЕВ

Появится возможность завершить дело, которое долгий период не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, она не подведет. Вероятны неожиданные денежные поступления, не спешите их тут же тратить.

ДЕВА

Не самый плодотворный день, но он будет довольно приятным. Позвольте в этот выходной себе немного расслабиться и получить удовольствие от отдыха. А каким он будет — активным или пассивным — выбирайте сами.

ВЕСЫ

В этот день не стоит связывать себя какими-либо обязательствами, особенно, если речь идет о деньгах. В отношениях с любимым человеком будьте терпеливы, старайтесь сглаживать все острые углы.

СКОРПИОН

Скорее всего, из-за каких-то обстоятельств ваши планы претерпят серьезные изменения. Будет нелегко поспевать за ходом событий. Позже ситуация изменится к лучшему, что позволит смотреть в будущее с большим оптимизмом.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам во всем потребуется осторожность и осмотрительность. Особое внимание уделите своему здоровью, не допускайте переохлаждения и не забывайте о мерах по профилактике коронавирусной инфекции.

КОЗЕРОГ

Удастся довольно быстро справиться с текущими делами. Будет возможность пообщаться с интересными и приятными людьми. Это благоприятное время для покупки мебели, начала ремонта или перестановки в доме.

ВОДОЛЕЙ

Напряженный период, когда многое будет даваться труднее, чем обычно. Не отступайте от своих целей, даже если что-то пойдет не по плану. Можно обращаться за поддержкой к тем, кого хорошо знаете и кому доверяете.

РЫБЫ

В финансовой сфере все будет складываться благоприятно, интуиция не подведет там, где дело касается денег. Сейчас от вашего настроя будет зависеть «погода» в доме. Контролируйте свои слова и поступки, не давите на близких вашим авторитетом.

Хорошего вам дня!

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