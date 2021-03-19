Гороскоп на 20 марта: Овен может встретить любовь, а Рыбы — получить подарок

Суббота, 20 марта, — в этот день не стоит ни на кого держать зла. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака. Гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов» читайте здесь.

ОВЕН

На легкие победы и успехи сегодня рассчитывать не стоит. Даже выполнение обычных задач отнимет много времени и сил. День подходит для романтических знакомств, не бойтесь первыми проявлять инициативу.

ТЕЛЕЦ

Сейчас вы можете позволить себе немного расслабиться, позабыв о рабочих моментах, и насладиться прелестями выходного дня. Нынешний период хорош для построения новых планов, различных экспериментов (в том числе и с имиджем).

БЛИЗНЕЦЫ

Вы полны сил и оптимизма, поэтому многое будет даваться легко. Появятся интересные идеи, которые захочется незамедлительно воплотить в жизнь. В этом вам могут помочь друзья или близкие люди.

РАК

Этот день сулит немало забот. Намеченные планы могут претерпеть некоторые изменения, не исключены и финансовые трудности. Воздержитесь от крупных приобретений, не берите и не давайте деньги в долг.

ЛЕВ

Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад, если хотите достичь успеха в намеченных делах. Удастся урегулировать какие-то давние разногласия, решить волнующие вас вопросы.

ДЕВА

Представится возможность неплохо провести время, но ради этого, скорее всего, придется пожертвовать некоторыми планами. Будьте осторожны с деньгами, избегайте неоправданных расходов.

ВЕСЫ

Нынешний день может выдаться напряженным. Во всем старайтесь проявлять благоразумие, не спешите с выводами. За что-то новое лучше браться во второй половине дня — этот период окажется более благоприятным.

СКОРПИОН

Домашние хлопоты не покажутся слишком утомительными. Действуя сегодня самостоятельно, сумеете переделать кучу дел. Прислушивайтесь к своей интуиции, она поможет с принятием правильных решений.

СТРЕЛЕЦ

Сосредоточьтесь на чем-то главном, отложив все мелкие дела на потом. Не тратьте время на споры и пустые разговоры, если хотите как можно быстрее достичь поставленной цели. Очень вероятно, что представится шанс восстановить давние романтические отношения.

КОЗЕРОГ

Для того чтобы добиться успеха, следует четко спланировать свои действия, тщательно продумывая каждый шаг. Избегайте спонтанных покупок, постарайтесь сегодня все расходы свести к минимуму.

ВОДОЛЕЙ

Очень вероятно, что события этого дня могут выбить вас из колеи. Не слушайте ничьих советов, доверяйте только своему внутреннему голосу — это поможет быстро справиться с нестандартной ситуацией. Вечером воздержитесь от каких-либо встреч или поездок.

РЫБЫ

Ожидается спокойный и благоприятный день. Он предоставит неплохие возможности осуществить намеченное. Вам легко удастся наладить полезные связи. Вероятны незапланированные денежные поступления, также возможно получение подарка.

Хорошего вам дня!

Гороскоп здоровья, который эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил Хаял Алекперов, читайте здесь.

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