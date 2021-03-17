Гороскоп на 18 марта: Овен получит ценную информацию, а Раку грозят финансовые потери
Четверг, 18 марта, — у многих в этот день чрезвычайно обострится интуиция.
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ОВЕН
Сегодня старайтесь внимательно прислушиваться ко всему сказанному — сумеете извлечь для себя весьма ценную и полезную информацию. Также этот день окажется удачным с точки зрения финансов.
ТЕЛЕЦ
Скорее всего, придется заняться решением чужих вопросов. Хоть это и отнимет немало сил и времени, но вы получите чувство морального удовлетворения. Воздержитесь сегодня от крупных приобретений.
БЛИЗНЕЦЫ
Какими бы убедительными не были доводы окружающих, в этот день лучше придерживаться собственного мнения. Не уступайте свои позиции, действуйте так, как считаете нужным.
РАК
Активность и напористость помогут решить многие вопросы. Рассчитывайте только на свои силы, даже с самыми сложными делами вы блестяще справитесь самостоятельно. Нынче велик риск финансовых потерь, будьте осторожны и внимательны с деньгами.
ЛЕВ
Могут появиться новые идеи и планы по поводу предстоящих поездок или развлечений, которые следует незамедлительно обсудить всей семьей. Не давайте в этот день никаких обещаний, выполнить их окажется непростой задачей.
ДЕВА
Можно браться за сложные дела — сейчас на вашем пути не должно возникнуть никаких затруднений и преград. Поездки рабочего характера будут складываться удачно. На личном фронте не исключены приятные сюрпризы.
ВЕСЫ
Домашние проблемы могут выйти на первый план. Их решение потребует больше времени и сил, чем вы предполагали. Вероятны незапланированные расходы, постарайтесь не тратить все до копейки.
СКОРПИОН
Ожидается плодотворный день, когда сумеете справиться как с текущими задачами, так и с совершенно новыми делами. Действуйте быстро и решительно, ни секунды не сомневайтесь в правильности предпринятых шагов.
СТРЕЛЕЦ
Очень вероятно, что представится возможность кое-что изменить в своей жизни, сделать ее более комфортной и приятной. Сейчас желательно сократить расходы, воздержаться от ненужных покупок.
КОЗЕРОГ
На вашем пути в этот день может возникнуть немало преград, но благодаря проявленным упорству и смекалке вы сумеете таки получить нужный результат. С новыми знакомствами следует быть осторожными, не стоит никого посвящать в свои дела и планы.
ВОДОЛЕЙ
Вероятно получение неожиданных предложений, а также хороших новостей издалека. Нынешний день желательно посвятить решению семейных дел. Стоит уделить повышенное внимание детям. Постарайтесь выяснить, что их сейчас волнует больше всего.
РЫБЫ
В этот день хоть и будут возникать какие-то проблемы и затруднения, но в тупик они вас явно не поставят. Из любой ситуации вы сможете выйти победителем. Творческий подход и нестандартные решения во многом помогут добиться успеха.
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Хорошего вам дня!
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