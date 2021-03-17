Скорпион может влюбиться с первого взгляда, а перед Рыбами откроются новые горизонты: гороскоп на 17 марта

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

День будет складываться непросто. Если будете проявлять аккуратность и внимательность, удастся избежать серьезных ошибок. Очень вероятно начало отношений, которые сыграют немаловажную роль в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ

Можно обсуждать важные вопросы, делать инвестиции в серьезные проекты. Появятся новые идеи, которые вскоре удастся воплотить в жизнь. Представится также шанс научиться чему-то новому.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня будет весьма плодотворным. Сумеете решить много текущих вопросов. Проявите осторожность в финансовых делах, не рискуйте деньгами. Ближе к вечеру могут поступить хорошие новости.

РАК

Успехи нынешнего дня напрямую будут зависеть от вашего настроения. Это подходящее время для урегулирования каких-то разногласий, решения домашних проблем. Не исключены серьезные расходы, связанные с семьей.

ЛЕВ

Напряженный день, который потребует максимальной концентрации сил и энергии. В отношениях с окружающими будьте более сдержанны. Смело избавляйтесь от того, что мешает двигаться вперед. Романтический ужин при свечах поможет забыть обо всех трудностях этого дня.

ДЕВА

Подходящее время для того, чтобы вернуться к каким-то давним делам. Сейчас вы без всяких проблем сумеете завершить начатое ранее. Позаботьтесь о своем организме, больше времени проводите на свежем воздухе и обеспечьте себе полноценный сон.

ВЕСЫ

Старайтесь в этот день действовать решительно, не выпускайте инициативу из своих рук. Могут потребовать немедленного решения финансовые вопросы. Здесь стоит прислушаться к советам близких или друзей.

СКОРПИОН

Любые важные дела желательно планировать на первую половину дня — она будет более плодотворной. Решительность и настойчивость помогут добиться отличных результатов. Кое-кто из Скорпионов сегодня может влюбиться с первого взгляда, постарайтесь только не терять голову.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит непростой день. Чаще обычного могут возникать разногласия с окружающими. Сдерживайте эмоции, старайтесь никого не обидеть своими высказываниями. Вечерние часы проведите в тихой уютной обстановке.

КОЗЕРОГ

Результаты ваших трудов сегодня окажутся скромными, хотя сил будет потрачено немало. Не откладывайте на потом решение бытовых проблем, чтобы не усугубить ситуацию. Уделите пристальное внимание детям.

ВОДОЛЕЙ

На службе предстоит решить немало вопросов. Следует проявить осмотрительность там, где дело касается денежных расчетов. Умеренные физические нагрузки окажут сегодня благотворное влияние на ваш организм.

РЫБЫ

Удачный день, когда сумеете многого достичь. Он подходит для построения долгосрочных планов, налаживания нужных связей. Полученные предложения могут открыть перед вами новые горизонты. Вечер готовит для вас что-то приятное.

Хорошего вам дня!

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