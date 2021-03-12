Суббота, 13 марта, — в этот день не стоит вмешиваться в ход событий, суетиться и нервничать. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака. Читайте также астрологический прогноз на март.

ОВЕН

В целом день будет складываться хорошо. Удастся быстро справиться со всеми намеченными делами. Это подходящее время для построения планов на будущее, однако обсуждать их с кем-либо пока не стоит.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет плодотворный и насыщенный день. Можно браться за новые дела, принимать участие в совместных проектах. Незапланированные покупки окажутся на редкость удачными.

БЛИЗНЕЦЫ

Чем бы вы ни занимались сегодня, во всем рассчитывайте только на собственные силы. Держите в секрете свои идеи и планы. Тщательно анализируйте поступающую информацию, чтобы не упустить нечто важное.

РАК

Ожидается насыщенный день, предстоит решить немало насущных вопросов. Постарайтесь правильно распорядиться своими силами и временем, чтобы все успеть. Уделите особое внимание состоянию здоровья, при необходимости обратитесь к врачу.

ЛЕВ

Во многих сферах жизни звезды обещают успех. Сумеете решить немало важных вопросов. Берегите сегодня глаза, старайтесь меньше времени проводить перед телевизором или монитором компьютера.

ДЕВА

Добиться в этот день прекрасных результатов вам помогут полученные ранее знания и опыт. Некоторым могут поступить заманчивые предложения. Будьте внимательны при оформлении документов. В личных отношениях воздержитесь от каких-либо перемен.

ВЕСЫ

Воплотить в жизнь намеченное сегодня окажется не так уж и просто, как вы предполагали. Постарайтесь поискать нестандартные пути решения проблемы. В некоторых моментах не бойтесь проявить твердость и непреклонность, смело отстаивайте свои интересы.

СКОРПИОН

Не исключено, что сегодня вам может поступить информация, которая не только изменит планы, но и некоторым образом повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Не стоит все же торопить события, пусть все идет своим чередом.

СТРЕЛЕЦ

Ваше обаяние сегодня будет безотказно действовать на окружающих, благодаря чему сумеете во многом добиться успеха и решить некоторые насущные проблемы. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и не забывайте об отдыхе.

КОЗЕРОГ

Отложите в сторону решение важных вопросов, посвятите это время чему-нибудь приятному. По возможности, проведите нынешний день в тишине и покое, это поможет восстановить силы и душевное равновесие.

ВОДОЛЕЙ

Привычные дела не покажутся утомительными и скучными, поэтому сумеете справиться с ними довольно быстро. Позвольте себе сегодня немного помечтать. Очень может быть, что ваши фантазии подвигнут вас на нечто грандиозное.

РЫБЫ

Довольно плодотворный день намечается. Не исключены незапланированные поездки, которые окажутся результативными. Вероятны денежные поступления. Вечер обещает быть щедрым на позитивные эмоции и подарки.

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Хорошего вам дня!

Иллюстрация pixabay

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