Гороскоп на 12 марта: Водолею нужно сменить обстановку, а Льву устроить встряску в личных отношениях

Пятница, 12 марта, — день благоприятен как для служебных, так и для амурных дел. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака. Читайте также любовный гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

День сулит какие-то важные события и позволит получить весьма ценный опыт. Сегодня стоит доверять только себе. Не ленитесь все проверять, даже если некоторые вещи кажутся очевидными.

ТЕЛЕЦ

Предстоят встречи и переговоры, на которых удастся решить немало важных вопросов. Сейчас стоит подумать о своем будущем. Проанализируйте, к чему следует стремиться в первую очередь.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы открыты для всего нового и готовы сейчас впитать массу важной и полезной информации. Благодаря этому сумеете определиться с планами на ближайшее будущее. Близкие и друзья поддержат любые ваши начинания.

РАК

Вы полны сил и энергии и готовы на многое ради достижения намеченного. Хотя шансы добиться успеха самостоятельно в этот день довольно велики, вам, скорее всего, таки придется прибегнуть к помощи посторонних.

ЛЕВ

Благоприятный период для начала серьезных проектов. Можно пробовать себя в чем-то совершенно новом, искать нестандартные пути решения задач. Тем, у кого в личных отношениях наступил полный штиль, звезды советуют устроить небольшую встряску — чтобы вернуть былую страсть.

ДЕВА

Предстоит немало дел, но вы с ними сумеете отлично справиться. Главное — правильно рассчитать силы и время. Новые знакомства могут положить начало долгосрочному сотрудничеству или крепкой дружбе.

ВЕСЫ

В этот день не все будет даваться легко и просто. Однако не стоит сбавлять выбранный темп и останавливаться на полпути. Верьте в свои силы, не бойтесь преград — и удача улыбнется вам.

СКОРПИОН

Этот период сулит неплохие шансы увеличить доходы или получить повышение по службе. Важно только не торопить события и не распространяться о своих идеях и планах. Вечером не исключено романтическое свидание.

СТРЕЛЕЦ

Будьте осторожны с деньгами, не спешите с принятием важных решений (особенно это касается личной жизни). Во всем старайтесь рассчитывать только на собственные силы. Те, кто обещал вам свою поддержку и помощь, могут сегодня подвести.

КОЗЕРОГ

Благодаря правильно расставленным приоритетам удастся решить немало важных дел. Полагайтесь на свою интуицию, она подскажет оптимальное решение в сложных вопросах. Удачными окажутся крупные покупки и дальние поездки.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы, скорее всего, будете подвержены хандре. Смена обстановки или встреча с давними друзьями помогут не впасть в уныние и подарят массу положительных моментов. Также можно побаловать себя какой-нибудь приятной вещицей.

РЫБЫ

Во многом нынешний день окажется удачным. Можно браться за самые сложные дела, приступать к реализации намеченных идей и планов. Это неплохое время для сделок с недвижимостью, а также для начала ремонта или строительства.

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Хорошего вам дня!

Фото: pixabay



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