Четверг, 11 марта, — в этот день следует уделить больше внимания семье и близким. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака. Читайте также астрологический прогноз на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Дел может оказаться намного больше, чем вы планировали. Постарайтесь сохранять оптимизм в течение дня и рассчитывайте только на собственные силы, если хотите получить хорошие результаты.

ТЕЛЕЦ

Пришло время избавиться от того, что вас тяготит и не дает двигаться вперед. Гоните прочь грустные мысли, наполните новыми и яркими красками свою жизнь -- вы увидите, как она начнет быстро меняться в лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня, скорее всего, вы склонны будете сделать из мухи слона. Хорошо, если рядом с вами окажется человек, который реально смотрит на вещи. Прислушайтесь к его советам -- это поможет избежать опрометчивых поступков.

РАК

Настройтесь на рабочий лад, гоните прочь от себя лень и хандру, если хотите достичь успеха и заслужить репутацию надежного и ответственного человека. День благоприятен для решения денежных вопросов, а также для урегулирования разногласий в семье.

ЛЕВ

Вероятнее всего, придется в срочном порядке решать какие-то давние дела или исправлять чужие ошибки. Это отнимет немало сил и нервов. Постарайтесь сохранять оптимизм и дружелюбие по отношению к окружающим. Берегите здоровье, избегайте чрезмерных нагрузок.

ДЕВА

В этот день вряд ли удастся следовать намеченному плану, так как могут возникнуть неотложные дела. Будьте внимательны при расчетах, тщательно проверяйте всю документацию. Вечерняя прогулка и водные процедуры помогут снять физическое и эмоциональное напряжение.

ВЕСЫ

Служебные дела могут стать причиной конфликта в семейных отношениях. Постарайтесь этого не допустить, выстроив свой график так, чтобы было достаточно времени на общение с близкими людьми.

СКОРПИОН

День сулит удачу в делах и поездках. А вот на личном поприще могут возникнуть трудности в общении из-за чрезмерной опеки кого-то из близких. Постарайтесь без лишних нервов прийти к взаимопониманию.

СТРЕЛЕЦ

Нынешний день подходит для творческой деятельности, появятся оригинальные идеи и интересные задумки. Вероятно, представится шанс осуществить какие-то давние планы. Бережнее относитесь к деньгам. Не тратьте больше, чем можете себе позволить.

КОЗЕРОГ

Звезды сулят неплохие шансы достичь успехов на деловом поприще. Скорее всего, сумеете удачно решить вопросы, над которыми долгое время ломали голову. Это благоприятное время для покупок. Можно также отправляться в дальние поездки.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет приятный и гармоничный день, когда можно позволить себе немного расслабиться и плыть по течению. Вероятны неожиданные известия, которые могут поменять ваши планы на вечер. Откажитесь от спиртного и тяжелой пищи.

РЫБЫ

Сегодня вы готовы добиваться своего любым путем. Однако звезды советуют отложить некоторые планы на более подходящий период. Могут появиться новые увлечения или интересы. Не исключено знакомство с теми, кто поделится ценным опытом или знаниями.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

Хорошего вам дня!



119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter