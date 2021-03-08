Гороскоп на 9 марта: у Скорпиона будет шанс решить давнюю проблему, а у Козерога — улучшить финансовое положение

Вторник, 9 марта, — непростой день, когда следует избегать риска и необдуманных шагов. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

День благоприятен для проведения деловых переговоров и сделок. Не бойтесь брать на себя ответственность и принимать важные решения. Не исключены денежные поступления. Избегайте тяжелых физических нагрузок, берегите спину.

ТЕЛЕЦ

Благодаря приливу сил и энергии сумеете многого достичь. Появятся новые идеи и планы, удастся найти единомышленников для реализации творческих проектов. А вот для начала серьезных отношений сейчас не лучший период.

БЛИЗНЕЦЫ

Поладить с окружающими сегодня окажется труднее, чем обычно. Постарайтесь сглаживать острые углы, не провоцируйте конфликты. Держите в секрете свои планы и избегайте любого риска.

РАК

Благоприятный период для многих начинаний. Не бойтесь ставить перед собой новые цели и не останавливайтесь, если на пути возникнут какие-либо преграды. Энтузиазм и серьезный подход к делу помогут достичь хороших результатов.

ЛЕВ

Плодотворный день. Можно браться за сложные задачи, экспериментировать, искать новые методы работы. Не расстраивайтесь, если что-то будет идти не по плану — конечный результат вас не разочарует.

ДЕВА

Сложившиеся обстоятельства могут в корне изменить ваши планы на этот день. Постарайтесь настроиться на позитивный лад — это поможет справиться с важными делами. Не рискуйте и избегайте разногласий с окружающими.

ВЕСЫ

Нынешний день предоставит неплохие возможности узнать многого нового и полезного. Благодаря высокому творческому потенциалу удастся сделать даже больше, чем рассчитывали. Позаботьтесь о своих близких, особое внимание уделите родителям.

СКОРПИОН

День сулит немало поводов для радости. Появится шанс решить давно волнующую вас проблему. Не исключено получение хороших новостей издалека. Также вероятны небольшие подарки или денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ

Вероятно, что некоторым вашим планам не суждено сегодня сбыться. Не стоит слишком горевать по этому поводу, в скором времени все наладится. Никому не позволяйте злоупотреблять вашей добротой, смело отстаивайте свои интересы.

КОЗЕРОГ

Скорее всего, придется заниматься рутинной работой, которая потребует повышенного внимания к мелочам. Некоторым Козерогам представится неплохой шанс улучшить свое финансовое положение. Постарайтесь его не упустить.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас стоит вернуться к делам, начатым ранее. От вас не потребуется слишком больших усилий, чтобы довести их до конца. Вероятны неожиданные встречи с давними знакомыми. В личных отношениях будет преобладать влияние положительных тенденций.

РЫБЫ

Предстоит немало дел. Многие из них потребуют особого внимания и сосредоточенности. Будьте осторожны в финансовых делах. Избегайте спонтанных покупок — они, скорее всего, принесут разочарование.

Хорошего вам дня!

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