Весы могут экспериментировать с имиджем, а Львам следует избегать кредитов: гороскоп на неделю

ОВЕН. Ожидается весьма насыщенный период. Любые начинания окажутся удачными, творческие проекты сулят неплохую выгоду. А вот оформление документов и дела, требующие точных расчетов, желательно пока отложить.

ТЕЛЕЦ. Намеченные идеи и планы начнут постепенно реализовываться. Не исключены интересные знакомства, которые впоследствии могут перерасти в серьезные отношения. В субботу можно отправляться по магазинам.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период, в течение которого удастся решить немало важных дел. На службе сумеете достичь отличных результатов. В личной жизни звезды обещают незабываемые моменты.

РАК. Успех в делах будет напрямую зависеть от вашего настроя и организаторских способностей. Старайтесь по максимуму использовать свой творческий потенциал. В этот период не давайте и не берите деньги в долг.

ЛЕВ. Решение волнующих вас вопросов или бытовых проблем может отнять немало времени и сил. Не переоценивайте своих финансовых возможностей, постарайтесь не связываться с кредитами. Выходные посвятите отдыху.

ДЕВА. Вас ждет немало интересных и приятных встреч. Появятся шансы решить давнюю проблему, найти дополнительный источник дохода. Постарайтесь в этот период никуда не опаздывать, соблюдайте также технику безопасности.

ВЕСЫ. Не зацикливайтесь на прошлом, если хотите достичь успеха. Смело идите вперед, ищите новые и оригинальные пути. Это неплохое время для обновления гардероба, сейчас можно поэкспериментировать со своим имиджем.

СКОРПИОН. Благоприятное время для избавления от всего лишнего и ненужного. Не бойтесь рвать связи, которые вас тяготят. Порадует финансовое положение, но это вовсе не значит, что можно сорить деньгами.

СТРЕЛЕЦ. Нынешний период позволит создать фундамент для будущих успехов. Появятся благоприятные условия для карьерного роста, а также для воплощения в жизнь своих задумок. На личном фронте не исключено начало нового романа.

КОЗЕРОГ. На первый план могут выйти дела, связанные с семьей и домом. Не спешите с принятием важных решений, избегайте риска в финансовых вопросах. Будьте осторожны с новыми знакомствами.

ВОДОЛЕЙ. Положительный период для многих сфер жизни. Он сулит перемены на личном фронте, ожидаются успехи и на служебном поприще. Это также благоприятное время для любых финансовых операций.

РЫБЫ. Звезды сулят неплохие возможности. Появится шанс приобрести какой-то ценный опыт, улучшить свое финансовое положение. На службе держитесь в стороне от интриг и сплетен, если не хотите запятнать свою репутацию.

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