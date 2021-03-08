Гороскоп на 8 марта: РАК может отправляться на шопинг, а КОЗЕРОГУ нужно быть осторожным с новыми знакомствами

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

ОВЕН

Важные дела, требующие сосредоточенности и внимания, желательно перенести на другой период. Во всем старайтесь проявлять больше инициативы, особенно в личных отношениях.

ТЕЛЕЦ

День подходит для встреч и общения с друзьями. Не исключены приятные сюрпризы и неожиданные признания в любви. Поездки окажутся удачными и подарят массу позитивных эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит строить иллюзии и ждать слишком многого от окружающих. Чем реальнее вы будете смотреть на вещи, тем более успешным окажется этот день. Держите свои планы и мысли в секрете.

РАК

В важных вопросах старайтесь больше доверять своему внутреннему голосу — он подскажет вам правильные решения. Это хорошее время для творческих экспериментов, а также для шопинга — удастся совершить выгодные покупки.

ЛЕВ

Что-то может пойти не по плану. Спокойнее к этому относитесь и не бросайте начатое на полпути. Применив фантазию и нестандартные методы, вам удастся таки достичь намеченных целей.

ДЕВА

Сейчас желательно ограничить количество контактов — чем меньше их будет, тем удачнее пройдет день. Окружающие могут стать для вас источником неприятностей. Появятся интересные идеи, реализация которых обещает хорошую выгоду.

ВЕСЫ

День может выдаться напряженным и суетливым. Найти выход из сложной ситуации помогут твердая воля и холодный рассудок. Не пренебрегайте сегодня правилами техники безопасности.

СКОРПИОН

Приятные хлопоты и интересные дела займут большую часть дня. Благодаря приложенным стараниям что-то может измениться в лучшую сторону не только у вас, но и у близких. Избегайте лишних расходов и будьте осторожны на дорогах.

СТРЕЛЕЦ

Стремление как можно быстрее достичь намеченной цели сегодня может привести к неожиданным последствиям. Не торопитесь, тщательно изучите ситуацию и продумывайте каждый свой шаг.

КОЗЕРОГ

Появится много интересных идей и планов, мысли о которых могут отвлечь от текущих забот. Будьте осторожны с новыми знакомствами — чрезмерное доверие грозит обманом и разочарованием. Позаботьтесь об укреплении своего иммунитета.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит в этот день полагаться на удачу. Благодаря целенаправленности и выверенным действиям сумеете достичь успеха. Не исключено, что из-за непредвиденных обстоятельств придется внести изменения в намеченные планы.

РЫБЫ

Занимайтесь тем, что вам по душе, не обращайте внимания на критические замечания. Старайтесь больше отдыхать — чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на вашем здоровье. Это подходящий период от избавления от вредных привычек.

Хорошего вам дня!

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