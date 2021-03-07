Гороскоп на 7 марта: БЛИЗНЕЦАМ не стоит рисковать, а ДЕВЕ нужно поберечь здоровье

Воскресенье, 7 марта, — в этот день важно правильно расставить приоритеты.

ОВЕН

День подходит для встреч и общения, вам будет легко достичь взаимопонимания с окружающими. Старайтесь быть осторожнее, занимаясь тяжелым физическим трудом и работая с острыми и режущими инструментами.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день пройдет довольно спокойно, он не сулит никаких проблем. Лучше будет заняться текущими делами, любые начинания не принесут должного результата. Могут напомнить о себе старые знакомые, удастся найти ответ на давно интересующий вас вопрос.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды предоставят в этот день неплохие возможности, однако старайтесь действовать осторожно, избегайте любого риска. Благодаря организованности и самодисциплине сумеете быстро достичь намеченных целей.

РАК

Энергичность и фантазия приведут вас сегодня к успеху. Любые преграды будут преодолимы. Вероятны незапланированные поездки, которые в итоге окажутся очень интересными и результативными.

ЛЕВ

Удача будет сопутствовать вам во всех делах и начинаниях. Неожиданно простым окажется решение давно волнующей вас проблемы. Этот день подходит для избавления от ненужных вещей и изживших себя отношений.

ДЕВА

Не стоит требовать слишком многого ни от себя, ни от окружающих. Как бы вы ни старались сегодня, результат не очень порадует вас. Обратите внимание на здоровье, не игнорируйте первые признаки недуга.

ВЕСЫ

Старайтесь не волноваться из-за пустяков, иначе будет трудно сосредоточиться на чем-то важном. Это неплохой день с точки зрения финансов. Вероятны незапланированные денежные поступления, не исключены также сюрпризы или подарки.

СКОРПИОН

Добиться успехов окажется нелегко. Со сложными делами поможет справиться умение быстро ориентироваться в потоке информации и правильно расставлять приоритеты. Занятия спортом и активный отдых пойдут вам на пользу.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит немало дел. Чтобы правильно рассчитать свои силы и время, следует определить для себя, чем нужно заняться в первую очередь, а что может и подождать. У творческих людей сегодня есть шанс создать нечто особенное.

КОЗЕРОГ

Благодаря настойчивости и целеустремленности сумеете решить немало важных задач. Вероятны незапланированные расходы, которые будут связаны с кем-то из членов семьи.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на преграды, удастся добиться значительного прогресса в делах. Этому поспособствуют ваше обаяние и коммуникабельность. Не исключена встреча с интересным и необычным человеком, у которого есть чему поучиться.

РЫБЫ

Плодотворный период. Сейчас вы готовы взяться за то, к чему долгое время не могли подступиться. Найдется немало тех, кто захочет поддержать вас и помочь быстрее со всем справиться. Вероятно получение хороших новостей от друзей или близких.

Хорошего вам дня!

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter