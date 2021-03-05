Суббота, 6 марта, — этот день подходит для решения накопившихся вопросов. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака. Читайте также любовный гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Занимайтесь тем, что вам интересно. Вы сегодня настроены на решительные действия, и вряд ли кто-то посмеет вам помешать. Не исключено, что появится шанс неплохо заработать, постарайтесь его не упустить.

ТЕЛЕЦ

Следует прислушиваться к своей интуиции, она подскажет верные решения в неоднозначных ситуациях. У некоторых Тельцов на служебном поприще замаячили перемены, этот день может стать отправной точкой в карьерном росте.

БЛИЗНЕЦЫ

Неплохое время для различных начинаний и решения финансовых вопросов. Не исключена возможность заняться чем-то необычным и интересным. Больше внимания уделяйте деталям, они окажутся весьма важными.

РАК

Любое дело вам будет по плечу. Но, прежде чем приступать к чему-либо, следует все хорошо обдумать и просчитать. Избегайте перегрузок. В этот день нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом.

ЛЕВ

День подходит для решения бытовых вопросов. Хорошо бы заняться обустройством дома, мелким ремонтом или приобретением необходимых в хозяйстве вещей. Однако будьте осторожны с деньгами — сегодня вы склонны потратить все подчистую.

ДЕВА

Вероятнее всего, придется взяться за выполнение довольно сложной и важной задачи. Ваша энергия и настойчивость помогут преодолеть любые трудности, возникшие на пути. Звезды обещают встречи с интересными личностями, не исключены и романтические знакомства.

ВЕСЫ

День (особенно утро) потребует предельной осторожности. В первую очередь, это касается тех, кто находится за рулем или имеет дело с режущим и электроинструментом. Не стоит также торопиться там, где дело касается денег.

СКОРПИОН

Нынешний день будет весьма спокойным, никаких волнений и потрясений он не сулит. Постарайтесь завершить начатые ранее дела, воздержитесь от спонтанных покупок и необдуманных трат.

СТРЕЛЕЦ

Эмоциональный фон этого дня не будет отличаться стабильностью, старайтесь все же сохранять спокойствие. Новые знакомства могут преподнести неприятные сюрпризы, меньше рассказывайте о себе и своих планах.

КОЗЕРОГ

Действуйте самостоятельно, не рассчитывайте на постороннюю помощь. Избегайте каких-либо экспериментов и авантюр. В этот день неплохо было бы начать комплекс оздоровительных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня нежелательно пускать все на самотек, но и бурную деятельность развивать тоже не стоит. Постарайтесь по-новому взглянуть на привычные вещи, это поможет найти нестандартное решение имеющейся проблемы.

РЫБЫ

Окружающие могут очень остро реагировать на любые ваши замечания. Проявляйте тактичность и деликатность, следите за своей речью — это поможет избежать споров и конфликтов. День хорош для того, чтобы заняться здоровым образом жизни.

Читайте также гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

Хорошего вам дня!



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