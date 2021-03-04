Пятница, 5 марта, — в этот день желательно экономить силы и избегать перегрузок. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака. Читайте также астрологический прогноз на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Предстоит немало дел и хлопот. Хорошее настроение поможет быстро со всем справиться и избежать излишних волнений. Вероятны солидные денежные поступления. Поездки окажутся удачными и интересными.

ТЕЛЕЦ

Трудно будет сосредоточиться на чем-то одном, немало внимания придется уделить массе мелочей. Не исключено, что в срочном порядке придется устранять какие-то бытовые проблемы. Могут поступить важные известия, которые повлияют на дальнейшие планы.

БЛИЗНЕЦЫ

Беспокойный и суетливый день, который потребует особого внимания к мелким деталям. Представится шанс воплотить давнюю идею в жизнь. Старайтесь ничего не упускать из виду, тщательно контролируйте расходы.

РАК

Для достижения намеченного придется приложить немало усилий и даже пойти на определенные жертвы. Может пригодиться опыт, полученный ранее. Вероятны новые знакомства, не исключены и романтические приключения.

ЛЕВ

Неожиданные события могут внести коррективы в планы. Прогресс в новых делах маловероятен, лучше заниматься завершением начатого ранее. В личных отношениях намечаются серьезные перемены.

ДЕВА

День обещает быть насыщенным и довольно утомительным. Будьте готовы оказывать помощь кому-то из вашего окружения, из-за чего придется пожертвовать своими планами. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВЕСЫ

Во многом этот день будет складываться удачно. Хотя не исключены небольшие трудности в вопросах, связанных с финансами или оформлением документов. Не суетитесь и не торопитесь — тогда сможете избежать ошибок.

СКОРПИОН

Для достижения успеха придется проявить упорство и настойчивость. Постарайтесь сделать так, чтобы ничто не отвлекало вас от выполнения основных задач. Беседа с близким человеком поможет восстановить душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ

Работа может отнять больше времени, чем обычно. Скорее всего, вам сегодня придется принимать какие-то важные решения, определяться с долгосрочными планами и целями. Постарайтесь обдумать все спокойно и без спешки.

КОЗЕРОГ

С любыми проблемами сегодня сможете справиться довольно быстро, причем, для этого у вас найдутся помощники. Удастся, вероятнее всего, завязать новые деловые связи, возобновить утраченные отношения.

ВОДОЛЕЙ

Предстоит немало дел и забот, но это вам окажется не в тягость. Не исключены заманчивые предложения как делового, так и личного характера. Однако не спешите с ответом, хорошенько все обдумайте.

РЫБЫ

Если хотите достичь успеха, сосредоточьтесь на выполнении главного и меньше внимания уделяйте тому, что происходит вокруг. Держитесь подальше от интриг и сплетен. День хорошо подходит для семейных дел, общения с родственниками.

Хорошего вам дня!

Фото: pixabay

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