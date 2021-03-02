Гороскоп на 3 марта: Овну предложат новую работу, а Стрельцу следует быть осторожным

Среда, 3 марта, — в этот день стоит полагаться на интуицию и избегать риска. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака. Прогноз астролога на неделю (1−7 марта) читайте здесь.

ОВЕН

День обещает успехи в делах. Не исключено получение заманчивого предложения, касающегося смены места работы. Отношения с близкими могут складываться напряженно, постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать конфликтов и ссор.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вас может просто таки захлестнуть море эмоций, однако не стоит идти у них на поводу. Важно сохранять хорошие отношения с теми, кто вам близок и дорог. Сейчас велика вероятность подхватить простуду, примите меры профилактики.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит весьма плодотворный день. Почувствовав прилив сил и энергии, можно браться за те дела, которые были отложены в долгий ящик. Избегайте пустых разговоров и не спешите с принятием решений, касающихся финансов.

РАК

Сегодня никакая сила не сможет остановить вас на пути к достижению намеченного. Вы готовы действовать решительно. Но все же в некоторых моментах стоит прислушаться к советам более опытных людей.

ЛЕВ

Сумеете добиться отличных результатов на профессиональном поприще, решить насущные бытовые вопросы. Это благоприятное время для саморазвития и самосовершенствования. Можно записываться на различные курсы и тренинги.

ДЕВА

День хорош для творческих начинаний. Ваши идеи и задумки окажутся востребованы. Старайтесь не потакать своим слабостям, «включите» режим экономии, если не хотите столкнуться с финансовыми проблемами.

ВЕСЫ

Это подходящий период для построения и обсуждения планов на будущее. Браться за что-то новое нежелательно — вряд ли удастся достичь нужных результатов. Будьте аккуратны и внимательны при подписании важных документов.

СКОРПИОН

На служебном поприще звезды сулят неплохие перспективы. Сейчас лучше всего идти проторенным путем, не нарушая никаких правил и традиций. Избегайте перегрузок, уделите повышенное внимание сердечно-сосудистой системе.

СТРЕЛЕЦ

Вам не помешает осторожность во всем — в этот день велика вероятность серьезных ошибок и потерь. В личных отношениях проявляйте больше инициативы, не стесняйтесь признаваться в своих чувствах.

КОЗЕРОГ

Благоприятный период для решения финансовых или имущественных вопросов, урегулирования юридических конфликтов. Представится возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц. Вечер может принести хорошие новости.

ВОДОЛЕЙ

Во многих сферах жизни сможете показать себя с наилучшей стороны. В этот день удача будет ходить за вами по пятам. Однако сегодня стоит воздержаться от крупных трат и новых дел. Также будьте внимательны при расчетах.

РЫБЫ

От вас потребуется организованность и самодисциплина, если хотите добиться прогресса в делах. Постарайтесь никуда не опаздывать, на службе проявите особую внимательность. Удачно будут складываться поездки, встреча с друзьями поднимет настроение.

Хорошего вам дня!

Фото: pixabay

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