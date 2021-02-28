Гороскоп на 28 февраля: Льва ждет успех, а Козерогу следует быть экономным

ОВЕН

Во многом день окажется благоприятным. Сумеете справиться с довольно сложными делами. Для этого, скорее всего, может пригодиться полученный ранее опыт. Во второй половине дня следует ограничить физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ

Вы можете столкнуться с трудностями на своем пути. Не теряйте уверенности в своих силах и не бросайте начатое — у вас есть шанс достичь хороших результатов. Вероятны неожиданные приглашения, от которых не стоит отказываться.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня не исключены какие-то промахи. Не стоит из-за этого слишком нервничать — вам довольно быстро удастся все исправить. В важных вопросах полагайтесь на свою интуицию.

РАК

Благоприятный период для творческих личностей. Можно смело браться за воплощение в жизнь своих интересных задумок. Не бойтесь экспериментировать, ищите нестандартные методы.

ЛЕВ

Все будет идти хорошо, во многом сумеете добиться успеха. Главное — правильно распределить время и силы. Будьте внимательны к мелочам, сейчас они могут иметь решающее значение.

ДЕВА

Главными составляющими успеха сегодня будут дисциплина и порядок. Не следует ничего откладывать на потом. Это благоприятный период для духовного роста, а также для восстановления утраченных связей.

ВЕСЫ

Не спешите с принятием важных решений, прежде следует учесть немало различных факторов. Скорее всего, представится шанс научиться чему-то новому и полезному. Вечер стоит посвятить полноценному отдыху.

СКОРПИОН

Из-за неожиданных обстоятельств придется поменять свои планы. Но это даже будет к лучшему — вам, скорее всего, удастся извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Следует лишь проявить нестандартное мышление и необычный подход к решению проблемы.

СТРЕЛЕЦ

День окажется довольно таки удачным, хотя небольшие трудности не исключены. Благодаря оптимизму и изобретательности сможете достичь хороших результатов. В этот день следует с осторожностью отнестись к новым знакомствам.

КОЗЕРОГ

Некоторые представители знака могут столкнуться с финансовыми трудностями. Постарайтесь не связываться с кредитами, жизненный опыт и разумная экономия помогут в решении возникшей проблемы.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на выходной, дел может оказаться немало. Сможете с ними справиться намного быстрее, если будете действовать в одиночку, не надеясь на чью-либо помощь. Вероятно получение хороших новостей, касающихся кого-то из членов семьи.

РЫБЫ

Для того чтобы достичь успеха в намеченных задачах, придется проявить настойчивость и твердость характера. Смело защищайте свои интересы, не позволяйте никому манипулировать вами. Вероятны неожиданные денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter