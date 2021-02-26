Гороскоп на 27 февраля: Скорпиону может повезти в лотерее, а Козерогу — в любви

Суббота, 27 февраля, — день благоприятен для общения и воплощения в жизнь задуманного. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также любовный гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Из-за нестабильного эмоционального фона могут возникнуть проблемы в отношениях с окружающими. Важно сохранять душевное равновесие и не сопротивляться переменам, которые сегодня могут произойти.

ТЕЛЕЦ

Отличный и плодотворный день ожидается. Многие смогут взяться за что-то новое или сосредоточиться на тех делах, что им больше по душе. Это хорошее время для благоустройства дома, оформления важных бумаг.

БЛИЗНЕЦЫ

Дела, требующие аккуратности и внимания к мелким деталям, лучше отложить в сторону. По возможности, посвятите это время полноценному отдыху. В личной жизни, вероятно, придется предстать перед нелегким выбором и принять важное решение.

РАК

Не следует сегодня взваливать на себя груз чужих проблем, разберитесь вначале со своими. В сложных моментах доверьтесь своей интуиции. День благоприятен для крупных приобретений — они прослужат вам длительный срок.

ЛЕВ

Нынешний день обещает значительный прогресс в деле, которое долгое время у вас стопорилось. Сумеете также воплотить в жизнь некоторые идеи и задумки, уладить юридические вопросы. Удачными окажутся дальние поездки.

ДЕВА

Нынешний день может выдаться довольно напряженным. Придется, скорее всего, доказывать свою правоту, искать новые способы достижения намеченного. Важно сохранять спокойствие. Не позволяйте никому вывести вас из равновесия.

ВЕСЫ

Начало дня будет плодотворным, поэтому решение важных вопросов желательно запланировать на этот период. Кому-то из близких может потребоваться ваша помощь, из-за чего придется скорректировать свои планы.

СКОРПИОН

Сейчас лучше отказаться от какой-либо активной деятельности. Проведите этот день в тишине и покое. Сегодня велика вероятность выигрыша, так что можно попытать свою удачу в лотерее.

СТРЕЛЕЦ

Что-то может пойти не так, как вы планировали, но все же вам удастся достичь поставленных целей. Отношения с окружающими могут складываться не совсем удачно. Будьте к ним снисходительны, не требуйте слишком многого.

КОЗЕРОГ

День хорош для построения смелых планов. Нежелательно решать финансовые или имущественные вопросы. Вероятны интересные знакомства. Некоторых Козерогов сегодня может настигнуть стрела амура, их ждет головокружительный роман.

ВОДОЛЕЙ

Вы готовы пойти на многое, чтобы добиться задуманного. Однако не стоит рисковать и ввязываться в авантюры. С деньгами старайтесь обращаться осторожно — велика вероятность потерь. Близкие порадуют хорошими новостями.

РЫБЫ

Предстоит немало дел, с которыми придется справляться в одиночку. Не исключены незапланированные встречи, могут порадовать денежные поступления. Вечером звезды сулят приятное времяпрепровождение.

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Хорошего вам дня!



Иллюстративное фото: pixabay

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