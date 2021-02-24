Четверг, 25 февраля, — день подходит для решения сложных вопросов. Удачными окажутся сделки и покупки. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также гороскоп здоровья на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Нынешний день сулит неплохие возможности. Вы настроены на успех, перед вами сегодня будут открыты практически все двери. Благодаря напористости и трудолюбию сумеете многого достичь.

ТЕЛЕЦ

У вас сейчас достаточно сил и энергии, чтобы заняться серьезным вопросом, который давно не дает вам покоя. Почаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции, особенно, когда дело касается денег.

БЛИЗНЕЦЫ

Уверенность в успехе своих начинаний и боевой настрой помогут достичь отличных результатов. Не тратьте только время на пустые разговоры и старайтесь правильно распределить свои силы. Вечером вероятна встреча с кем-то из давних знакомых.

РАК

Сейчас вы полны сил, готовы действовать активно и решительно. Главное -- правильно определиться с направлением. Избегайте риска и будьте осторожны там, где дело касается крупных сумм.

ЛЕВ

Ваши успехи сегодня напрямую будут зависеть от приложенных усилий. В некоторых вопросах, скорее всего, придется пойти на уступки, но в итоге от этого вы останетесь только в выигрыше. Воздержитесь от спонтанных покупок, берегите кошелек.

ДЕВА

Хотя этот день и нельзя назвать благоприятным, но все же он принесет неплохие результаты. Решение текущих задач не потребует больших затрат энергии. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым сумеете реализовать свои задумки.

ВЕСЫ

Предстоит эмоционально напряженный день. Он потребует максимальной концентрации внимания и сил. В важных вопросах можете смело рассчитывать на поддержку близких людей. Это неплохое время для посещения стоматолога, а также обустройства дома.

СКОРПИОН

Непростой период, но шансы достичь успеха все же вероятны. Благодаря коммуникабельности и дару красноречия сумеете решить серьезные дела. Не исключена возможность обзавестись вещами, о которых давно мечтали.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит сегодня стремиться к получению быстрых результатов -- о них вы позже можете пожалеть. Старайтесь действовать обдуманно, просчитывая ситуацию наперед. Держитесь подальше от тех, кто любит нагнетать обстановку.

КОЗЕРОГ

Сумеете в этот день найти достойное применение своим способностям и талантам. Постарайтесь равномерно распределить свои силы, избегайте перегрузок. Удачными окажутся походы по магазинам, однако стоит воздержаться от покупок в кредит.

ВОДОЛЕЙ

День обещает пройти спокойно, на службе и дома не ожидается никаких потрясений. Старайтесь не браться за несколько дел сразу, и доводите все начатое до конца. Приняв сегодня заманчивое на первый взгляд предложение, в будущем рискуете столкнуться с трудностями.

РЫБЫ

Вас ждет интересный и насыщенный день, который может открыть перед вами отличные возможности. Одним он сулит перемены в личной жизни, а другим предоставит шанс получить неплохую выгоду. Сейчас велик риск подхватить простуду, позаботьтесь об укреплении иммунитета.

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Хорошего вам дня!

Иллюстрация: pixabay

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