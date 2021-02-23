Среда, 24 февраля, — активный и энергетически мощный день. Следите за своими высказываниями и гоните прочь от себя лень. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на эту неделю.

ОВЕН

Если хотите, чтобы день прошел удачно, сосредоточьтесь на каком-то одном, но важном деле. Не стоит надолго откладывать реализацию посетивших вас идей, они окажутся весьма привлекательными.

ТЕЛЕЦ

Нынешний день может преподнести немало неожиданностей. Из-за происходящих событий придется, вероятнее всего, поменять свои планы, перенести назначенные встречи. Не давайте и не берите сегодня деньги в долг.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятно, вам предстоит не слишком приятная беседа с кем-то из вашего окружения. Постарайтесь избегать повышенных тонов в разговоре, сделайте все возможное для сохранения доброжелательных отношений.

РАК

Старайтесь в срок завершить все начатые дела, не идите на поводу у своих желаний и соблазнов. Уделите особое внимание внешнему виду, не забывайте, что по одежке встречают.

ЛЕВ

Самое время взяться за что-то важное. В этот день следует действовать быстро и решительно, ни капли не сомневаясь в правильности предпринятых шагов. Вероятны денежные поступления, не исключены и приятные сюрпризы.

ДЕВА

Ставя перед собой новые цели, не следует постоянно оглядываться назад, иначе успеха вы вряд ли добьетесь. На романтическом фронте вероятны интересные знакомства, звезды не исключают и любовь с первого взгляда.

ВЕСЫ

День обещает пройти хорошо. Многое сумеете решить. Вероятно получение предложения, которое на первый взгляд окажется очень перспективным, однако не спешите с ответом. Тщательно ознакомьтесь со всеми условиями.

СКОРПИОН

Избегайте спешки и суеты, иначе рискуете допустить серьезные ошибки, которые трудно будет исправить. Может поступить весьма важная информация, не стоит делиться ею со всеми вокруг.

СТРЕЛЕЦ

Ожидается напряженный день. Не бойтесь сложных задач, вам вполне под силу будет с ними справиться. Избегайте только эмоциональных всплесков, сохраняйте оптимизм и не останавливайтесь на половине пути.

КОЗЕРОГ

Хорошо пойдут дела, требующие творческого подхода и изобретательности — первые результаты не заставят себя долго ждать. Удастся завязать полезные связи. А вот с деньгами и покупками сегодня следует быть поосторожнее.

ВОДОЛЕЙ

Этот день позволит спокойно и без проблем завершить начатые ранее важные дела, привести в порядок различные документы. Благодаря своей любознательности узнаете много нового и сумеете правильно распорядиться полученной информацией.

РЫБЫ

Дела будут складываться довольно таки неплохо, интуиция поможет избежать серьезных ошибок. В личных отношениях старайтесь проявлять больше инициативы. Не стесняйтесь лишний раз признаться в своих чувствах.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали прогноз астролога на февраль для всех знаков зодиака.

Хорошего вам дня!

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