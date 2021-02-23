Ждать мгновенного результата и гнаться за славой не стоит: ежедневный гороскоп на 23 февраля

Овны окажутся загруженными служебными делами, а Тельцам не стоит отказываться от приглашения на светские мероприятия

ОВЕН

Служебные дела отнимут большую часть времени. Посетившие вас сегодня идеи помогут, вероятнее всего, в продвижении по карьерной лестнице. Это неплохое время для похода по магазинам, покупки окажутся весьма удачными. Не откровенничайте с малознакомыми людьми.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет отличный день, полный разнообразных планов и задумок. Все, за что бы вы ни взялись, будет спориться в ваших руках. Одиноким Тельцам не стоит отказываться от приглашения на светские мероприятия — очень вероятно, что кое-кто может повстречать свою судьбу.

БЛИЗНЕЦЫ

Можно смело браться за что-то новое — вам без особого труда удастся достичь хороших результатов. Благодаря поступившей информации сумеете получить ответы на волнующие вопросы и определиться с планами на будущее.

РАК

Постарайтесь не тратить в этот день силы понапрасну, сосредоточьтесь на важных делах. Не исключено поступление заманчивых деловых предложений, близкие могут порадовать хорошими новостями.

ЛЕВ

В целом день обещает пройти спокойно и без проблем. Не цепляйтесь за старые привычки, если что-то хотите поменять в своей жизни. К успеху сегодня вас могут привести различные эксперименты и нестандартные методы работы.

ДЕВА

Утро может выдаться непростым, вы то и дело будете раздражаться по пустякам. Но к обеду ситуация должна измениться, удастся довольно быстро решить многие волнующие вас вопросы.

ВЕСЫ

Новые и интересные задачи, поставленные перед вами, заставят поломать голову и поискать оптимальные пути их решения. Старайтесь тщательно продумывать свои шаги, не сбрасывайте со счетов мнение более опытных людей.

СКОРПИОН

Предстоит немало работы, старайтесь не перескакивать с одного дела на другое. В этот день велик риск разногласий с окружающими. При общении старайтесь быть особо деликатными, не касайтесь каких-либо острых моментов.

СТРЕЛЕЦ

Желание казаться лучше, чем вы есть на самом деле, может привести к не совсем приятным последствиям. Не стоит никому ничего доказывать, будьте естественны и прямолинейны.

КОЗЕРОГ

Не позволяйте себе лениться. Ко всему, за что беретесь, подходите со всей ответственностью, старайтесь не упустить из виду ни одной мелкой детали. Вероятны неожиданные визиты, друзья могут порадовать необычными подарками.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит форсировать события, пусть все идет своим чередом. Завершайте начатые ранее дела, наведите порядок в документах. Не исключено знакомство с человеком, который в будущем может оказать влияние на вашу судьбу.

РЫБЫ

Сегодня у вас не должно быть никаких сомнений в успехе того, чем будете заниматься. Не бойтесь брать на себя ответственность, принимать важные решения. Это благоприятное время для коммерции, поездок, подписания важных бумаг.

Хорошего вам дня!

Фото с Pixabay



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