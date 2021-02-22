Ограждайтесь от негатива и ждите денежных поступлений — гороскоп на неделю 22−28 февраля

ОВЕН. Прекрасный период для любых начинаний. Удастся без каких-либо проблем реализовать задуманное. Финансовое благополучие будет зависеть от вашего умения правильно распоряжаться имеющимися денежными средствами.

ТЕЛЕЦ. Работа и карьера выйдут на первый план. В течение недели придется не раз демонстрировать коллегам и начальству, на что вы способны. В выходные неплохо было бы заняться обустройством дома или перестановкой.

БЛИЗНЕЦЫ. Дела будут идти довольно успешно, любая ваша инициатива окажется востребованной. Можно рассчитывать на денежные поступления. Это неплохое время для воплощения в жизнь творческих замыслов.

РАК. Не взваливайте на себя слишком много, не хватайтесь за все и сразу. Поберегите свои силы и здоровье. Финансовое положение не вызывает опасений, так что можно отправляться за крупными приобретениями.

ЛЕВ. На службе могут возникнуть некоторые затруднения в делах, не исключено, что придется доказывать свою профпригодность. Постарайтесь сейчас не связываться с кредитами, правильно рассчитывайте свой бюджет.

ДЕВА. На этой неделе рассчитывайте только на собственные силы и возможности, уделите особое внимание мелочам. Не исключено, что к чему-то придется приступить заново. В конце недели следует умерить свою активность.

ВЕСЫ. Любая деятельность потребует от вас в этот период самоотдачи, но результатами вы останетесь довольны. Проявите особое внимание при работе с документами. Ближе к концу недели ждите приглашения в гости.

СКОРПИОН. Предстоит немало работы. Не бойтесь проявлять инициативу, если хотите, чтобы возрос ваш авторитет. В личной жизни грядут перемены, некоторые Скорпионы могут получить предложение руки и сердца.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, стоит подумать о том, что в конечном результате хотите получить — есть риск потратить силы впустую. Тщательно проверяйте информацию, не посвящайте посторонних в свои личные дела.

КОЗЕРОГ. По возможности, ограничьте в этот период контакты и решайте вопросы по мере необходимости. Сейчас вам показан спокойный образ жизни. В выходные воздержитесь от похода по магазинам — необдуманные траты могут нанести серьезный урон вашему кошельку.

ВОДОЛЕЙ. Во многом эта неделя окажется благоприятной. Несмотря на возникшие трудности, удастся таки достичь всего намеченного. Ваше самочувствие сейчас напрямую будет зависеть от эмоционального фона, поэтому стоит оградить себя от любого негатива.

РЫБЫ. На служебном поприще старайтесь действовать так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в вашем профессионализме. Помните, что конкуренты и недруги не дремлют. Уделите особое внимание здоровью, не игнорируйте симптомы, которые подает ваш организм.

Фото pixabay.com

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