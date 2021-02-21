Львам повезет в творчестве, а Овны смогут завершить начатые дела: гороскоп на 21 февраля

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Вам, скорее всего, предстоит заниматься какими-то сложными и утомительными делами. Не тратьте время понапрасну, доведите все начатое до конца. Прогулки на свежем воздухе надолго зарядят бодростью и положительной энергией.

ТЕЛЕЦ

Очень вероятно, что сегодня к вам будут предъявляться слишком высокие требования, которым придется соответствовать. Старайтесь контролировать свои эмоции, чрезмерные переживания сейчас могут сказаться на вашем самочувствии.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день больше подходит для отдыха и размышлений, нежели для серьезных дел. Можно заняться составлением планов на ближайшее будущее, решать мелкие бытовые вопросы. В личных отношениях звезды обещают массу приятных моментов.

РАК

Эмоциональный фон в этот день может быть довольно нестабильным. Избегайте упрямства и выяснения отношений, иначе рискуете попасть в неприятную ситуацию. Займитесь тем, что обещает быстрый результат, от долгосрочных проектов лучше отказаться.

ЛЕВ

День хорош для обновления жилища, приобретения предметов интерьера. Удачными окажутся творческие эксперименты. Старайтесь не ограничивать свою фантазию, она подскажет вам оригинальные и неожиданные решения.

ДЕВА

Сегодня вы можете столкнуться с трудностями там, где совершенно этого не ожидали. Не теряйте бодрости духа, продолжайте спокойно двигаться в выбранном направлении. Уделите должное внимание правильному питанию, откажитесь от тяжелой и жирной пищи.

ВЕСЫ

Придется изрядно потрудиться, решая возникшие проблемы. Рассчитывайте только на себя, если хотите добиться хороших результатов. Массаж и водные процедуры окажут благотворное влияние на ваш организм и помогут быстро восстановить силы.

СКОРПИОН

Звезды советуют провести этот воскресный день очень активно. Отложите все дела и отправляйтесь на природу. Отдых всей семьей сулит массу эмоций и незабываемые впечатления. Вечер может порадовать приятными известиями.

СТРЕЛЕЦ

Представится возможность вернуться к каким-то давним планам и идеям. Это неплохое время для получения новых знаний, поиска дополнительных источников дохода. У одиноких Стрельцов не исключено начало головокружительного романа.

КОЗЕРОГ

Позитивный настрой и уверенность в себе помогут во многом добиться успеха. Сумеете преодолеть любые преграды, решить довольно сложные вопросы. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас стоит поберечь свои силы, так как впереди вас ждет немало серьезных дел. Проведите нынешний день в тихой спокойной обстановке, воздержитесь от любых физических нагрузок. Постарайтесь обеспечить себе полноценный сон.

РЫБЫ

Сегодня окажется немало желающих воспользоваться вашими умениями и добротой. Будьте готовы отстаивать свои интересы, не стесняйтесь давать отпор слишком настойчивым личностям. Старайтесь больше времени проводить с семьей и будьте осторожны с деньгами.

Хорошего вам дня!

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