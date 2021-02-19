Суббота, 20 февраля, — позитивный настрой поможет в этот день справиться с любыми задачами. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также гороскоп здоровья на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Очень вероятно, что по независящим от вас причинам придется внести коррективы в намеченные планы. Постарайтесь все же провести этот день в комфортном для вас ритме. Избегайте спешки и суеты, не нервничайте по пустякам.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет неплохой и довольно плодотворный день. Вероятен заметный прогресс в деле, которому посвятили немало времени и сил. Не исключена встреча с теми, с кем последнее время мало общались.

БЛИЗНЕЦЫ

Это удачное время для решения многих задач. Хорошо будут складываться финансовые дела, легко сможете завязать полезные знакомства. Можно также приступать к новому проекту — сумеете быстро достичь успеха.

РАК

Постарайтесь не отклоняться от выбранного пути, даже если и будут возникать какие-то преграды. Сейчас у вас достаточно сил и возможностей для того, чтобы все преодолеть. День хорош для романтических встреч и обсуждения семейных вопросов.

ЛЕВ

Посвятите это время семье и решению бытовых вопросов. За серьезные дела сейчас лучше не браться. Вероятны успехи там, где требуется творческий подход и креативное мышление. В любовных отношениях старайтесь проявлять больше инициативы.

ДЕВА

Отнеситесь со всей серьезностью к выполнению своих обязанностей, не забывайте также о данных обещаниях. Сейчас очень важно сохранить репутацию, никому не давайте повода усомниться в вашей надежности.

ВЕСЫ

Предстоит немало дел, но вы сумеете спокойно и без суеты справиться со всем намеченным на сегодня. Правда, следует быть готовым к непростым решениям и уступкам. Не исключено, что придется учиться чему-то новому.

СКОРПИОН

День будет складываться весьма удачно. Представится возможность решить проблему, которая не давала вам покоя в последнее время. Избегайте любых перегрузок и излишеств в еде, воздержитесь от крупных приобретений.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня в вашей жизни что-то может измениться, и не факт, что в лучшую сторону. Сейчас велик риск совершить опрометчивый поступок. Старайтесь проявлять осторожность во всем, будьте внимательны к мелочам.

КОЗЕРОГ

Неплохо сложатся отношения с окружающими, а ваши идеи и начинания будут запрограммированы на успех. Финансовая ситуация сейчас достаточно стабильная, так что можно порадовать себя приятными покупками для души.

ВОДОЛЕЙ

Что бы ни происходило в этот день, старайтесь ко всему относиться спокойно и даже с юмором. В решении некоторых вопросов весьма полезным окажется чужой опыт. Для сохранения гармонии в личных отношениях придется, скорее всего, пойти на уступки.

РЫБЫ

Звезды не советуют планировать на этот период важные дела. Большую часть нынешнего дня постарайтесь посвятить полноценному отдыху — сейчас это просто необходимо для вашего организма. Откажитесь от дальних поездок и крупных покупок.

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Хорошего вам дня!



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