Пятница, 19 февраля, — в этот день следует проявить особую осторожность в финансовых вопросах. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на февраль читайте здесь.

ОВЕН

День может выдаться довольно сложным, не стоит ждать от него слишком многого. Следует сосредоточить свои силы на чем-то важном, не распыляясь на несколько дел сразу. Не будьте слишком придирчивы к близким.

ТЕЛЕЦ

Правильно оценивая ситуацию и свои силы, во многом сумеете добиться успеха. Правда, это не относится к финансам. В этой сфере сегодня вам нужно проявить особое внимание и осторожность.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня нежелательно связывать себя какими-либо обязательствами и выносить на всеобщее обсуждение свои планы. Избегайте в этот день спешки, особенно если речь идет о деньгах.

РАК

Не торопите ход событий, пусть все идет своим чередом. У некоторых представителей знака появится шанс подняться вверх по карьерной лестнице. В личных отношениях будут царить гармония и взаимопонимание.

ЛЕВ

Нынешний день подходит для встреч и построения долгосрочных планов. Служебные дела не потребуют больших затрат энергии, а вот с решением бытовых вопросов могут возникнуть какие-то трудности. В делах амурных вас ждут приятные перемены.

ДЕВА

Сегодня следует со всей серьезностью отнестись к тому, чем будете заниматься. Вероятны ошибки, исправить которые окажется непросто. Звезды сулят новые интересные знакомства, не исключено и романтическое увлечение.

ВЕСЫ

Вас ждет неплохой день. Он благоприятен для различных начинаний, удачным окажется решение бытовых вопросов. К служебным делам следует подойти со всей ответственностью, при необходимости можно обратиться за помощью к коллегам.

СКОРПИОН

Постарайтесь во всем действовать осторожно и благоразумно, избегайте спешки и суеты. В отношениях с окружающими проявляйте гибкость и уступчивость, ни в коем случае не допускайте ссор и конфликтов.

СТРЕЛЕЦ

Представятся неплохие возможности решить давнюю проблему, завести полезные связи, благодаря которым сумеете продвинуться далеко вперед. Вечер может принести приятные известия, касающиеся кого-то из членов семьи.

КОЗЕРОГ

Старайтесь сосредоточить свои силы на тех делах, которые требуют особого внимания и незамедлительных решений. Проявите аккуратность при заполнении документов, тщательно проверяйте поступившую информацию.

ВОДОЛЕЙ

Звезды в этот день будут благосклонны к вам, так что можете смело браться за самые сложные задачи. Удастся наладить нужные связи, найти подход даже к самым несговорчивым личностям. Не исключено начало нового головокружительного романа.

РЫБЫ

Ожидается насыщенный и утомительный день, но сложится он довольно хорошо. Придется решить немало текущих вопросов. Не исключено поступление выгодных предложений. Вероятны неожиданные встречи с кем-то из давних знакомых.

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Хорошего вам дня!

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