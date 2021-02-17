Овну стоит воздержаться от крупных трат, а Тельцу — от дальних поездок: гороскоп на 18 февраля

Четверг, 18 февраля, — благоприятный день. Во многих сферах жизни он сулит перемены к лучшему. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также астрологический прогноз от победителя «Битвы экстрасенсов» на февраль.

ОВЕН

Не все будет даваться легко, но вас этим не испугать. Благодаря неуемной энергии и оптимистичному настрою сумеете справиться с любыми поставленными задачами. Проявите осторожность с деньгами, воздержитесь от крупных трат.

ТЕЛЕЦ

Избегайте необдуманных шагов -- велика вероятность того, что такие ваши действия могут обернуться против вас. Не помешает аккуратность в расчетах, стоит также воздержаться от дальних поездок. На амурном фронте вас ждут перемены.

БЛИЗНЕЦЫ

Очень вероятно, что этот день позволит добиться прогресса в довольно сложном деле, над которым давно уже ломаете голову. Главное -- вовремя проявить настойчивость и упорство. Помощь со стороны сегодня может оказаться как нельзя кстати.

РАК

Непростой день предстоит. Скорее всего, придется разрываться между домом и работой. Возможно, именно сегодня вы поймете, что действительно имеет для вас большую ценность, а от чего можно безболезненно избавиться.

ЛЕВ

Уверенность в собственных силах и готовность преодолевать любые преграды приведут вас к успеху. Не бойтесь идти на риск -- сегодня он будет вполне оправдан. День обещает приятные встречи, не исключены и романтические знакомства.

ДЕВА

Займитесь чем-нибудь простым и необременительным. Нынче вам следует поберечь свои силы, так как энергетические запасы окажутся не слишком велики. В делах амурных одиноким Девам звезды сулят приятные перспективы.

ВЕСЫ

Нынешний день подходит для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни. Перед вами открываются неплохие возможности, постарайтесь их не упустить. Без сожаления избавляйтесь от всего устаревшего и того, что мешает двигаться вперед.

СКОРПИОН

Велика вероятность поступления интересного предложения о сотрудничестве или смене места работы. Прежде чем дать ответ, хорошенько взвесьте все «за» и «против». Вечер проведите в спокойной обстановке, это поможет восстановить силы и душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ

Утро может оказаться довольно напряженным и потребует от вас максимальной концентрации сил и внимания. Старайтесь никуда не опаздывать, следите за своим кошельком. У некоторых Стрельцов может завязаться служебный роман.

КОЗЕРОГ

В целом нынешний день окажется неплохим, хотя и будет несколько суетливым. Внимательно следите за происходящим вокруг вас, не спешите делать выводы. Могут порадовать новости издалека, а личные отношения подарят массу незабываемых моментов.

ВОДОЛЕЙ

Едва ли удастся реализовать в полной мере намеченное, но из-за этого не стоит слишком переживать. Всему свое время. Сегодняшний день хорош для общения с близкими и друзьями -- вам надолго будет гарантирован заряд положительной энергии.

РЫБЫ

Воздержитесь от принятия серьезных и важных решений. Вы рискуете сделать неправильные шаги, о которых уже скоро можете пожалеть. Этот день неплохо было бы посвятить маленьким радостям жизни, не особо напрягая свои мышцы и мозги.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на февраль.

Хорошего вам дня!



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