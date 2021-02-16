Весам стоит позаботиться о важных документах, а Деве — о здоровье: гороскоп на 17 февраля

Среда, 17 февраля, — в этот день важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и не высказывать мысли вслух. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также гороскоп здоровья на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

За новые и сложные дела сейчас лучше не браться. Если хотите, чтобы ваши усилия увенчались успехом, старайтесь действовать старыми и проверенными методами. Избегайте спешки, иначе рискуете наделать ошибок.

ТЕЛЕЦ

Ожидается довольно удачный день. Сумеете обойти все острые углы, без проволочек решить серьезные вопросы, сделать выгодные покупки. Это благоприятное время для романтических встреч и признаний в любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня нелегко будет найти общий язык с окружающими, но зато со многими задачами сможете справиться самостоятельно и без всяких проблем. На службе открываются неплохие перспективы, держите, однако, в секрете свои планы и мысли.

РАК

Задавшись целью, постарайтесь довести ее до конца, даже если на вашем пути будут возникать какие-то преграды. Это подходящее время для получения новых знаний, сейчас вам с легкостью удастся запомнить большой объем информации.

ЛЕВ

Это благоприятный период для воплощения в жизнь давних задумок. Старайтесь по максимуму использовать предоставленные возможности. Если придется столкнуться с нестандартной ситуацией, поступайте так, как считаете нужным.

ДЕВА

Что бы ни происходило в этот день, старайтесь сохранять спокойствие и ясность ума — это поможет избежать серьезных ошибок. Позаботьтесь о состоянии бронхолегочной системы, не допускайте переохлаждения.

ВЕСЫ

Чем больше усилий вы будете сегодня прикладывать, тем более значительными окажутся результаты. День обещает немало сюрпризов, правда, не все они могут быть приятными. На службе стоит позаботиться о том, чтобы вся документация была в полном порядке.

СКОРПИОН

Нынешний день подходит для заключения долгосрочных договоров, оформления или подписания важных бумаг. Не исключено, что удастся улучшить материальное положение. Встреча с друзьями подарит огромный заряд позитива.

СТРЕЛЕЦ

Непростой день. С одной стороны, могут появиться новые дела или дополнительные обязанности, которые потребуют немалых затрат сил и энергии. С другой, благодаря неожиданным совпадениям сумеете найти решение волнующей вас проблемы.

КОЗЕРОГ

Вас ожидает плодотворный и насыщенный разнообразными событиями период. Представится возможность наладить полезные связи, вероятно получение выгодного предложения. В этот день звезды не исключают начало красивой романтической истории.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп сулит улучшение финансового положения, однако с покупками сегодня торопиться не стоит. Вероятны неожиданные встречи с давними знакомыми. Люди творческие могут найти источник вдохновения, благодаря чему примутся за нечто грандиозное.

РЫБЫ

Вряд ли сегодня вы сможете повлиять на происходящее, постарайтесь все воспринимать спокойно и воздержитесь от необдуманных шагов. Не стоит открыто обсуждать вопросы, связанные с бизнесом или работой. Помните: завистники и конкуренты не дремлют.

Читайте также любовный гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

Хорошего вам дня!

Иллюстрация: pixabay

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter