Вторник, 16 февраля, — некоторым в этот день звезды приготовили испытания. Сегодня многое может зависеть от того, как мы будем воспринимать происходящее. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также астрологический прогноз на неделю.



ОВЕН

Ожидается активный и достаточно плодотворный день. Какие бы сложные задачи не стояли перед вами, сумеете решить их без всяких проблем. В семейных отношениях вероятны приятные события.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь сохранять доброжелательные отношения с окружающими, не ставьте свои интересы превыше других. Сегодня следует поберечь свой кошелек, избегайте ненужных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

Посетившие вас идеи окажутся интересными, стоит подумать над их скорейшим воплощением в жизнь. Результативными окажутся встречи в неформальной обстановке. Вечером не исключены романтические приключения.

РАК

В делах избегайте спешки, допущенные второпях ошибки исправить окажется весьма проблематично. Это хороший период для занятий творчеством, изучения иностранных языков. На личном фронте вероятно новое увлечение.

ЛЕВ

Прекрасный и плодотворный день ожидается. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках. Наибольшего успеха сумеют достичь те, кто занят в сфере услуг или коммерции. Уделите сегодня пристальное внимание сердечно-сосудистой системе.

ДЕВА

Нынешний день благоприятен с финансовой точки зрения, однако избегайте рискованных операций. Очень вероятно, что представится возможность воплотить в жизнь давнюю идею. В личных отношениях будет царить гармония и взаимопонимание.

ВЕСЫ

Если наметили что-то серьезное и грандиозное, позаботьтесь о том, чтобы взять себе в помощники надежных и проверенных людей. В противном случае рискуете многое потерять. При принятии решений можете смело довериться своей интуиции.

СКОРПИОН

В денежных делах следует проявить осторожность, не стоит также в спешке решать сложные вопросы — есть риск нарваться на подводные камни. В конце дня может дать о себе знать накопившаяся усталость, поэтому вечер посвятите полноценному отдыху.

СТРЕЛЕЦ

Благодаря энтузиазму и позитивному настрою многое будет даваться легко. Результативными окажутся встречи и дальние поездки, удастся наладить нужные связи. Некоторые Стрельцы будут пользоваться повышенным вниманием у представителей противоположного пола.

КОЗЕРОГ

В делах служебных не полагайтесь на волю случая, действуйте энергично и целенаправленно. Не исключено получение хороших новостей, благодаря которым сумеете решить волнующую вас проблему.

ВОДОЛЕЙ

На профессиональном поприще звезды советуют проявить осторожность и внимательность при работе с документами, а также при совершении денежных операций. Сейчас велик риск подхватить простуду, позаботьтесь о профилактике.

РЫБЫ

Сегодня фантазии могут унести вас куда-то очень далеко. Поддавшись иллюзиям, рискуете сделать неверные шаги. Постарайтесь все же реально оценивать происходящее, не пренебрегайте советами близких людей.

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Хорошего вам дня!



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