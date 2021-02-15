Неделя обещает быть насыщенной разнообразными событиями: гороскоп на 15−21 февраля

ОВЕН. Некоторым представителям знака звезды сулят повышение по службе, не исключены денежные поступления. Дела и поездки принесут положительные результаты. В выходные к вам могут нагрянуть гости.

ТЕЛЕЦ. Не стоит торопить события и требовать от окружающих слишком многого. Сохраняйте эмоциональное равновесие, внимательно наблюдайте за происходящим. Полученная информация поможет определиться с планами на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. В деловой сфере все будет складываться отлично. Сумеете наладить новые контакты, ваши идеи будут приняты на ура. Не исключено повышение по карьерной лестнице. На амурном фронте вероятны положительные перемены.

РАК. Вас ждет интересная неделя, насыщенная разнообразными событиями. Сейчас вы можете достигнуть многого, главное — не обращать внимания на мелкие неприятности. Не забывайте о семейных обязанностях, больше времени проводите с детьми.

ЛЕВ. Решение чужих проблем может отнять много сил и времени, не стоит однако забывать и о собственных интересах. Старайтесь никуда не опаздывать. Проявите осторожность в финансовых делах, особенно совершая онлайн-переводы.

ДЕВА. В эмоциональном плане этот период может оказаться довольно напряженным. Ваш успех во многом будет зависеть от умения договариваться с людьми. Старайтесь сохранять душевное равновесие и не спешите с выводами.

ВЕСЫ. Инициативность и креативность станут залогом успеха на службе. Велика вероятность карьерного роста, не исключено получение заманчивых предложений. В личной жизни звезды сулят перспективные знакомства.

СКОРПИОН. Нынешний период окажется благоприятным во многих сферах жизни. Улучшится материальное благосостояние, на службе вероятны положительные перемены. В выходные отдых с семьей подарит массу незабываемых эмоций.

СТРЕЛЕЦ. Могут поступить интересные предложения. Вероятно, удастся найти дополнительный источник заработка. Отправляясь в поход по магазинам, не забывайте о разумной экономии. На амурном фронте не исключено начало головокружительного романа.

КОЗЕРОГ. Из-за происходящих событий придется часто вносить коррективы в намеченные планы, но это не должно повлиять на результаты вашей деятельности. Рассчитывайте на собственные силы, избегайте риска.

ВОДОЛЕЙ. Представится шанс наверстать упущенные возможности и завершить то, над чем долго трудились. Вероятны непредвиденные расходы, которые могут быть связаны с кем-то из близких. Выходные посвятите полноценному отдыху.

РЫБЫ. В этот период не стоит терять время зря. Он окажется благоприятным для решения вопросов как служебного, так и личного характера. Многих ожидают приятные сюрпризы, не исключены и солидные денежные поступления.

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter