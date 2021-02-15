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Гороскоп

Звезды советуют сдерживать свои желания и осторожного обращаться с деньгами: гороскоп на 15 февраля

7:10 15 февраля 2021
Зодиак
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 февраля для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Старайтесь в этот день не тратить ни одной минуты зря. Благодаря уверенности в собственных силах сумеете получить то, чего хотите, и даже немного больше. Будьте внимательны при работе с документами.

ТЕЛЕЦ

Неплохо бы заняться наведением порядка в делах. Пересмотрев свои приоритеты и цели, сможете довольно быстро решить волнующую вас проблему. Вечер сулит приятную встречу, также он может порадовать хорошими новостями.

БЛИЗНЕЦЫ

День подходит для того, чтобы вернуться к начатым ранее делам. Несмотря на небольшие трудности, вам таки удастся с ними справиться. Принятие важных решений, касающихся работы или денег, лучше отложить на более благоприятный период.

РАК

Основные силы сегодня придется сосредоточить на решении текущих вопросов. На службе сумеете проявить себя с наилучшей стороны, заложив тем самым неплохой фундамент для карьерного роста. В этот день не исключено начало нового романа.

ЛЕВ

Вам удастся довольно легко завоевать расположение окружающих, благодаря чему сумеете без каких-либо проблем достичь намеченных целей. К решению финансовых вопросов следует подойти со всей серьезностью.

ДЕВА

Нынче ваш жизненный потенциал будет находиться не на высоте, поэтому стоит избегать любых перегрузок. Решение важных вопросов лучше перенести на более подходящее время, также следует быть аккуратнее с деньгами.

ВЕСЫ

Для достижения намеченного придется, скорее всего, действовать в одиночку. Не исключено, что сумеете добиться успехов в чем-то совершенно новом для вас. Вечер обещает приятное времяпрепровождение.

СКОРПИОН

В этот день могут возникнуть разногласия с окружающими. Старайтесь не болтать лишнего и не ввязывайтесь в споры, чтобы не испортить себе репутацию. В личных отношениях намечаются положительные перемены.

СТРЕЛЕЦ

Сумеете многое решить. Причин для волнений возникнуть не должно. Удачными окажутся новые начинания, хорошие результаты сулят творческие эксперименты. Ваши идеи найдут всестороннюю поддержку.

КОЗЕРОГ

Вероятнее всего, предстоит решить немало срочных задач. Ясность ума и умение просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед помогут избежать многих проблем. Звезды обещают улучшение в финансовой сфере.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит останавливаться на достигнутом, сейчас благоприятный период для того, чтобы двигаться дальше. Нынешний день подходит для обсуждения животрепещущих вопросов, неплохо будет складываться коммерческая деятельность.

РЫБЫ

Займитесь тем, что откладывали «на потом». Сейчас для этого у вас есть и время, и силы, и возможности. Старайтесь держаться сегодня подальше массового скопления людей, откажитесь от употребления спиртного.

Хорошего вам дня!

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